Вистачило б на п'ять бригад ЗСУ: на кордоні спіймали вже понад 13 тисяч ухилянтів, — FT

У ЗМІ наголосили, що невідомо, якій кількості порушників вдалося нелегально покинути Україну. Один з ухилянтів, який зміг перетнути кордон, продає свій маршрут через соцмережі та пояснює втечу проблемою корупції.

Попри обмеження на виїзд чоловіків за кордон українці, що прагнуть уникнути військової служби, знаходять нелегальні можливості залишити країну. За час воєнного стану спіймали вже 13 600 ухилянтів на кордоні. Про це з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка 11 серпня повідомили у The Financial Times.

За даними ДПСУ, ще 6 100 українців були заарештовані на пунктах пропуску з підробленими документами. Проте, зі слів Демченка, порівняно з початком повномасштабної війни в останні місяці кількість викритих ухилянтів знизилась приблизно втричі.

"Кількість спійманих під час перетину кордону становить меншість потенційних новобранців України, але це все ще еквівалент приблизно п’яти бригадам, і неможливо знати, скільком чоловікам вдалося втекти непоміченими", — зазначили у ЗМІ.

Журналісти розповіли, що 40-річний чоловік, який називає себе Джорджем Івенсією, зміг нелегально виїхати у Румунію наприкінці липня. Він зазначав, що переправа була важкою і "не для непридатних", та публічно заявляв про неготовність боротися за "корумповану" українську владу.

За інформацією медіа, нині Івенсія проживає з дружиною у Чехії та продає свій маршрут втечі іншим ухилянтам. Вартість послуги становить 1000 доларів.

"Він сказав, що щодня отримує приблизно дюжину повідомлень від чоловіків, а також від жінок, які пишуть від імені родичів і друзів чоловічої статі, кажучи, що вони теж хочуть виїхати", — передали у ЗМІ.

Також журналісти поспілкувались з 34-річним мешканцем Києва Олександром. Він встав на облік ще за місяць до повномасштабного вторгнення РФ та готовий воювати, але повістки ще не дочекався.

Олександр вважає систему мобілізації в Україні "застарілою" та перевантаженою бюрократичними вимогами, а також "невідповідною до нинішніх потреб".

"Їм абсолютно необхідно зосередитися на мотивованих людях, які хочуть розвивати кар'єру в Збройних Силах", — зазначив киянин.

Чоловік розповів, що його друг-хірург провів перші кілька місяців в армії на будівництві казарм попри корисні навички у медичній сфері.

"Але ми не можемо відкидати (ідею, — ред.) загальної мобілізації, тому що нам не вистачить людей. Ми боремося з величезним сусідом із більшим населенням", — додав Олександр.

Нагадаємо, нардеп Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт про мобілізацію лише вмотивованих українців. Тих, хто не готовий воювати, депутат запропонував залучити до роботи на економіку країни.

Тим часом Кремль, за даними ЗМІ, через страх обурення росіян відклав мобілізацію населення до зими.