Пройшов Ірак: ВМС США вивели з експлуатації ракетний крейсер USS Mobile Bay

Корабель брав участь в операціях "Буря в пустелі" та "Свобода Іраку", де підтримував американські сили ракетами Tomahawk.

Військово-морський флот США списали 11-й ракетний крейсер USS Mobile Bay зі складу флоту. Про це повідомляє командування Тихоокеанського флоту США.

Ракетний крейсер вивели з експлуатації під час урочистостей в Сан-Дієго. На церемонію запросили командувача надводними силами ВМС віцеадмірала Роя Кітченера, який побажав "попутного вітру та хвилі" під час прощання з кораблем.

"Моряки USS Mobile Bay знову і знову демонстрували рішучість і готовність, яку надводні сили забезпечують цілодобово на підтримку інтересів нашої нації. Скрізь, де розгортався цей корабель і екіпаж, моряки Mobile Bay добре служили своїй нації та виправдали доблесть, закріплену в битві за Mobile Bay (відбулася у 1864 році між флотом Союзу та Конфедерації в бухті Мобіл)", — заявив Кітченер.

Екіпаж корабля складав 30 офіцерів та 300 моряків під командуванням Брендона Дж. Беркетта. Капітан корабля сказав, що для нього було честю бути останнім командиром.

Ракетний крейсер USS Mobile Bay став у стрій ВМС США 21 лютого 1987 року в штаті Алабама. За час експлуатації з корабля запускали ракети Tomahawk під час операції "Буря в пустелі". Також він евакуйовував тисячі цивільних під час виверження вулкана в Філіппінах у 1991 році. Окрім цього екіпаж брав участь і під час другої війни за Ірак у 2003 році, де запускав ракети Tomahawk в операції "Свобода Іраку".

USS Mobile Bay під час операції "Буря в пустелі"

Девіз корабля "На повній швидкості" базується на відомому наказі адмірала Фаррагута, виданому під час битви за Мобіл Бей, і символізує ключ адмірала до успіху на війні, прямого мислення та рішучих дій. Зазначається, що далі корабель дезактивують й відбуксують на базу кораблів ВМС США у Бремертоні, де вони перебуватимуть у статусі матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, 18 липня у Британії викликав незадоволення контракт на придбання літаків-розвідників E-7A Wedgetail.

21 квітня американський крейсер USS Cleveland звалився у воду під час церемонію спуску на воду.