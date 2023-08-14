"Неминуча необхідність": Сербія замовила 20 тисяч дронів Shahed в Ірану, — ЗМІ

Заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич відвідав Тегеран і зазначив, що "немає жодних перешкод для поліпшення відносин" з Іраном.

Сербія замовила в Ірану 20 тисяч безпілотних літальних апаратів Shahed-136. Про це пише видання etto.ba 13 серпня.

Повідомляється, що Тегеран відвідала делегація сербських дипломатів, яку очолив заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич. Заступник голови сербського МЗС зустрівся з іранським колегою Алі Багері, зазначивши, що "немає жодних перешкод для поліпшення відносин".

Багері назвав просування співпраці між Іраном і балканськими країнами, особливо Сербією, необхідністю. За його словами, розширення торгівлі є "не тільки економічною метою, а й стратегією безпеки".

Зі свого боку Алексич заявив про "неминучу необхідність збільшення обсягу торгівлі між двома країнами". Дипломат наголосив, що метою його прибуття до Ірану є поліпшення відносин між Тегераном і Белградом.

Як зазначають автори публікації, Іран перебуває під санкціями Європейського союзу через постачання в Росію донів, які використовують для обстрілів території України. До кінця липня 2023 року Іран поставив у РФ щонайменше 400 БПЛА Shahed і Mohajer.

Нагадаємо, що 30 червня аналітики Ukraine Weapons Tracker помітили на озброєнні в України міни M62P10 120-мм калібру, виготовлені в Сербії. Українські військові отримали міни, які були вироблені в січні 2023 року державною компанією Krušik, що розташована у Валеві.

Раніше, 1 липня, президент Сербії Александр Вучич заявив, що позиція Сербії щодо антиросійських санкцій не змінилася навіть після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.