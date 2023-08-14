Навів артилерію на склад РФ в Олешках: полонений майор Томов розкрив ЗСУ військові таємниці (фото)

На оприлюднених кадрах російський офіцер сидить поруч із картою і малює місця, де розташовані позиції ЗС РФ. Це допомогло Силам оборони України здійснити важливий удар.

Узятий у полон командир розвідувальної роти окупантів і комбат Юрій Томов міг видати Україні військові таємниці Російської Федерації. Про це повідомляє видання Bild 14 серпня.

На опублікованих напередодні кадрах можна побачити, що російський командир показує на карті бійцям ЗСУ позиції російських окупантів, де вони регулярно перебувають. Також Юрій Томов викрив й інші військові секрети ЗС РФ, якими українські військові можуть скористатися у власних цілях.

"За словами військових інсайдерів, Томов передав українським солдатам як позиції своїх товаришів, так і позицію російського збройового складу в сусідньому місті Олешки (Херсонська область, — ред.). Потім українська артилерія вдарила по ньому в суботу", — йдеться в повідомленні.

Російський командир поділився з бійцями ЗСУ військовими таємницями РФ Фото: Скриншот Російський командир поділився з бійцями ЗСУ військовими таємницями РФ Фото: Скриншот

Крім того, було зазначено, що український плацдарм поруч із населеним пунктом Козачі Лагері на лівому березі Дніпра не просто утримується, а й регулярно розширюється. Усе це попри те, що російські окупанти постійно обстрілюють позиції ЗСУ на цій ділянці фронту.

Військовий експерт BILD Юліан Репке також зазначає, що така тактика росіян свідчить про те, що вони "не наважуються атакувати плацдарм ЗСУ сухопутними силами".

Командир ЗС РФ в українському полоні: що відомо

Минулого тижня російські окупанти заявили про зникнення командира розвідувальної роти ЗС РФ Юрія Томова. Через кілька днів у мережі з'явився ролик, на якому він спільно з нібито представниками Сил оборони сидить біля карти і малює там позиції ЗС РФ. Додатково він коментує свої позначки.

"Юро, все малюй, тільки максимально коректно", — каже за кадром один із бійців.

Де зараз перебувають бійці майора і в якому вони стані — невідомо, проте журналісти Bild у своєму матеріалі зазначають, що в полон потрапило ще четверо російських військовослужбовців, а 25 осіб загинуло в бою.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що Сили оборони знищили півроти ЗС РФ на лівобережжі Херсонської області. За частиною російських загарбників у районі села Козачі Лагері приїхала евакуація, якій також не пощастило потрапити під вогонь. Частина окупантів, яким вдалося вижити, після цього потрапили в полон.