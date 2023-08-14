У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту ЗС РФ під Маріуполем: подробиці (карти, фото)

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, внаслідок "прильотів" по казармам і ремонтному центру в Юр'ївці окупанти втратили понад сотню військових.

У понеділок, 14 серпня, Сили оборони України завдали удару по командному пункту Збройних сил Російської Федерації в селі Юр'ївка Маріупольського району Донецької області. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Повідомляється, що ЗС РФ розмістилися на території санаторію "Хвиля" в окупованій Юр'ївці, неподалік від Маріуполя. Близько 11:00 було здійснено удар по згаданій базі окупантів.

Удар по Юр'ївці: що відомо

Нагадаємо, 14 серпня в селі Юр'ївка прогриміли вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в населеному пункті "є приліт".

Петро Андрющенко заявив, що удар припав на базу окупантів у таборі "Хвиля". За його словами, внаслідок атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав. При цьому окупанти зазнали суттєвих втрат.

База ЗС РФ у таборі "Волна"

Пізніше Петро Андрющенко уточнив, що перше влучання припало на стадіон, де окупанти облаштували ремонтну базу. Другий удар уразив безпосередньо казарми ЗС РФ. Місце події було оточено.

Стадіон у Юр'ївці

Казарми ЗС РФ у Юр'ївці

"До Маріуполя вже привезли 50 тяжкопоранених із Юр'ївки окупантів, двоє з них уже пішли в стан "хороший росіянин". Решта мають усі шанси до ранку також потрапити на палубу крейсера Москва", — констатував радник.

Петро Андрющенко зазначив, що, судячи з кількості автобусів, окупанти втратили понад 100 військових. За його словами, в окупованому селищі Мангуш відділення хірургії заповнене пораненими з Юр'ївки. Основна хвиля евакуації спрямована в Донецьк.

Раніше, 28 травня, у Юр'ївці вже фіксували "прильоти" по місцях скупчення окупантів. Унаслідок цього загинули понад сотня російських військових, ще кілька сотень було поранено.