У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту ЗС РФ під Маріуполем: подробиці (карти, фото)
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, внаслідок "прильотів" по казармам і ремонтному центру в Юр'ївці окупанти втратили понад сотню військових.
У понеділок, 14 серпня, Сили оборони України завдали удару по командному пункту Збройних сил Російської Федерації в селі Юр'ївка Маріупольського району Донецької області. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Повідомляється, що ЗС РФ розмістилися на території санаторію "Хвиля" в окупованій Юр'ївці, неподалік від Маріуполя. Близько 11:00 було здійснено удар по згаданій базі окупантів.
Удар по Юр'ївці: що відомо
Нагадаємо, 14 серпня в селі Юр'ївка прогриміли вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в населеному пункті "є приліт".
Петро Андрющенко заявив, що удар припав на базу окупантів у таборі "Хвиля". За його словами, внаслідок атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав. При цьому окупанти зазнали суттєвих втрат.
Пізніше Петро Андрющенко уточнив, що перше влучання припало на стадіон, де окупанти облаштували ремонтну базу. Другий удар уразив безпосередньо казарми ЗС РФ. Місце події було оточено.
"До Маріуполя вже привезли 50 тяжкопоранених із Юр'ївки окупантів, двоє з них уже пішли в стан "хороший росіянин". Решта мають усі шанси до ранку також потрапити на палубу крейсера Москва", — констатував радник.
Петро Андрющенко зазначив, що, судячи з кількості автобусів, окупанти втратили понад 100 військових. За його словами, в окупованому селищі Мангуш відділення хірургії заповнене пораненими з Юр'ївки. Основна хвиля евакуації спрямована в Донецьк.
Раніше, 28 травня, у Юр'ївці вже фіксували "прильоти" по місцях скупчення окупантів. Унаслідок цього загинули понад сотня російських військових, ще кілька сотень було поранено.