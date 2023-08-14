По €5 млрд щорічно: у Німеччині анонсували план військової допомоги Україні до 2027 року

За словами міністерства фінансів Крістіана Лінднера, тепер цю ініціативу мають затвердити в німецькому парламенті. Одночасно Берлін продовжить допомагати Києву в інших сферах.

Уряд Німеччини планує щорічно виділяти на військову допомогу Україні по €5 млрд. Триватиме ця ініціатива щонайменше чотири роки. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на пресконференції з міністром фінансів України Сергієм Марченком, передає Forbes Україна 14 серпня.

За його словами, спочатку рішення про виділення 5 мільярдів євро на допомогу Україні має затвердити німецький парламент, після чого почнеться повноцінний процес. За планом програма триватиме до 2027 року.

Також Берлін продовжить виділяти Києву гуманітарну допомогу, підтримувати переселенців, а ще робити своєчасно внески до Міжнародного валютного фонду, який також виділяє кошти на підтримку української економіки.

"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", — заявив Крістіан Лінднер.

Загалом від початку повномасштабної війни допомога Німеччини для України перевищила вже 22 мільярди євро.

Німецький міністр фінансів також позитивно ставиться і до поставок далекобійних ракет Taurus, адже це зробить українську перемогу ще ближчою. Наразі потрібна стандартна процедура у вигляді консультацій із союзниками щодо потреб України та задоволення їх.

"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу — як і я особисто, то я сподіваюся на швидке, якнайшвидше з'ясування цих питань", — наголосив він.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що ЗМІ не можуть визначитися, чи готова ФРН передати Україні ракети Taurus. Думки розділилися, адже одні журналісти пишуть про готовність Берліна передати Києву ракети з певними обмеженнями, а ось інші й зовсім стверджують, що Німеччина навіть не розглядає таку можливість.