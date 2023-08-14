Після звільнення військкомів: Зеленський анонсував рішення щодо ВЛК (відео)

Український президент заявив, що неякісна робота ВЛК створює багато проблем. За його словами, військові командири повинні займатися війною, а не бюрократією.

Президент України Володимир Зеленський оцінив роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) та анонсував розв'язання наявних проблем. Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні 14 серпня.

Володимир Зеленський зазначив, що важливою темою є вміння командирів керувати особовим складом. Президент наголосив на здатності мотивувати бійців, тренуваннях і комплектації підрозділів.

"Дуже багато проблем через неякісну роботу ВЛК... Військові командири мають займатися війною, а не бюрократією. Будемо готувати рішення", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що, приїжджаючи в тилові міста, захисники заслуговують бачити й відчувати, що це саме тилові міста, в яких люди пам'ятають про тих, хто ризикує і віддає своє життя заради України.

"І хто не воює на передовій, той має допомагати воювати. І не в барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось показовим споживанням, а цілком конкретною допомогою воїнам", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, що 11 серпня Володимир Зеленський головував на засіданні РНБО, де розглянув результати перевірки роботи ТЦК і СП та рекомендував звільнити всіх обласних "військкомів".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що ТЦК репутаційно вбивали концепцію мобілізації як такої, адже голови військкоматів не ховаючись купували дорогі автомобілі та нерухомість під час війни.