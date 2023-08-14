Надув, помолився та поїхав: у Росії презентували надувний військово-польовий храм (відео)

За розробку машини з надувним військово-польовим храмом відповідає російська православна церква (РПЦ), він розгортається за 10 хвилин та може вміщати до 60 людей.

Польовий храм як розробку презентували на форумі "Армія-2023". Спеціальну машину планують використовувати на окупованих територіях. Про це розповів ієрей РПЦ Борис Гришин, передає видання "РИА-Новости".

За його словами військово-польовий храм становить намет 4 на 4 метри, який зможе вмістити взвод солдатів.

"Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше – хвилин 15", — сказав він.

Ієрей також розповів, що у машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священника.

"Це експериментальний зразок, який не тестувався в зоні бойових дій", — сказав представник РПЦ.

Нагадаємо, що 14 липня повідомлялося, що Патріарх Кирило анексував єпархії УПЦ, розташовані на захоплених РФ територіях України. Алчевська, Луганська та Ровеньківська єпархії, які раніше належали УПЦ, тепер під контролем Російської православної церкви.

Раніше, 16 квітня митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повідомив, що Церковні інститути в Росії стали одним із інструментів агресії "російського світу". За словами предстоятеля ПЦУ, Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим опинився в "рабській покірності" тиранії Кремля, саме тому Україна має розірвати всі зв'язки з РПЦ.