Є два побоювання: у США висловилися про ідею України створити спецтрибунал для РФ

За словами представника Держдепу США Бет ван Скаак, поки що незрозуміло, чи може Генасамблея ООН створити суд, оскільки раніше подібного не відбувалося.

США не підтримують ідею України про спеціальний трибунал щодо агресії Росії, який можна було б провести через Генеральну Асамблею ООН, із двох причин. Про це сказала представниця Держдепу США з глобального кримінального правосуддя і посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак в інтерв'ю "Бабелю" від 14 серпня.

Перша причина, яку озвучила Бет ван Скаак, є юридичною. Як зазначає дипломат, наразі невідомо, чи має Генасамблея повноваження створювати суд. Подібних прецедентів ще не було. Згідно зі Статутом, цей орган може лише давати рекомендації державам.

Друга причина полягає в тому, що для згаданої ідеї може не вистачити голосів. Як показують голосування в Генасамблеї, коли йдеться про активні заходи, як-от виключення РФ із Ради з прав людини або створення реєстру збитків, кількість голосів на підтримку падає.

"Найгіршим варіантом було б ініціювати провалену резолюцію або слабку підтримку. Тому що для України важливо зберегти підтримку міжнародної спільноти", — пояснила ван Скаак.

За словами посла, є держави, які обережно ставляться до створення нового великого суду. Крім того, незрозуміло, хто фінансуватиме дорогий судовий процес.

При цьому ван Скаак підкреслила, що інтернаціоналізований трибунал можна створити швидко. У такому разі можна буде звернутися до Генасамблеї з проханням ухвалити резолюцію, яка б заохочувала держави до пошуку шляхів співпраці з цим інститутом.

Нагадаємо, 31 липня генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що українська влада розробила дві моделі спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Раніше, 15 березня, британський юрист Джеффрі Найс зазначив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може отримати імунітет від судового переслідування за воєнні злочини в Україні в рамках певної угоди.