Міноборони РФ попри гучні заяви не може взяти під контроль ПВК, — ISW

У ПВК "Конвой", який фінансують окремі російські банки та підприємства, налічується 400 осіб, які отримують зарплату в розмірі 200-300 тисяч рублів на місяць.

Міністерство оборони Росії не може повністю взяти під контроль деякі російські ПВК, пов’язані з російськими посадовцями та бізнесменами або отримують їх спонсорство. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 14 серпня.

Аналітики Інституту посилаються на російське опозиційне видання "Досье", за інформацією якого, давній соратник президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг і російський державний банк ВТБ надали ПВК "Конвой" понад 300 мільйонів рублів від кінця 2022 року.

Крім цього, "Конвой" профінансували на 109,5 млн рублів російські енергетичні підприємства "Промресурс" і "Коал Трейдинг", хоча прибуток кожного з них не відповідає обсягам пожертв.

Також повідомляється, що окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов політично підтримує ПВК "Конвой".

У листопаді 2022 року ПВК оголосила про набір для війни проти України. Особовий склад "Конвою" підписав контракти або безпосередньо з ПВК, або з російською 150-ю мотострілецькою дивізією, хоча їй не підпорядковується і має свою зону відповідальності в Україні та командний склад.

Місце базування ПВК "Конвой" — окупований Крим, Перевальне. Зараз найманці компанії воюють на Херсонському напрямку, а до цього захищали російські лінії матеріально-технічного забезпечення на трасі Мелітополь-Джанкой. Станом на літо 2023 року у ПВК "Конвой" налічується 400 осіб, які отримують зарплату в розмірі 200-300 тисяч рублів (2030-3045 доларів США) на місяць.

"Постійна приватна фінансова і політична підтримка ПВК "Конвой" та її подальша діяльність в Україні окремо від командної структури МО вказує на те, що МО не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування в звичайну російську армію, попри свої оголошені наміри зробити це", — повідомляють аналітики ISW.

Засновник ПВК "Конвой" Костянтин Пікалов раніше був пов'язаний з ПВК "Вагнер" і з ГРУ Росії.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали масованого удару по позиціях РФ під Маріуполем і ліквідували полковника ЗС РФ Віктора Ковальова. За непідтвердженою інформацією, полковник Ковальов перебував на території командного пункту в санаторії "Хвиля".

Раніше повідомлялося, що окупанти готують нову хвилю мобілізації в Луганській області. У "військкоматах" розробили план — обходити підконтрольні підприємства, щоб відшукати призовників, які там працюють.