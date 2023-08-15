Кордон під контролем: у Чернігівській області знищили дві ворожі ДРГ, — Наєв

Наближення двох груп диверсантів помітив вартовий поста спостереження, після чого по противнику було відкрито вогонь зі стрілецької зброї та артилерії.

У межах Новгород-Сіверської територіальної громади Чернігівської області було припинено спробу проникнення двох ворожих диверсійно-розвідувальних груп з боку РФ. Після виявлення противника по групі було відкрито вогонь зі стрілецької зброї та артилерії, кількох диверсантів ліквідували. Про це 15 серпня повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Наближення до контрольної смуги з зрізних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій", — пише генерал.

За його словами, командир українського підрозділу ухвалив рішення відкрити по диверсантах вогонь з артилерії. У цей же час до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв із підрозділами повітряного спостереження.

"За попередніми даними диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку", — повідомив Наєв.

Раніше генерал Сергій Наєв розповів про загрози повторного наступу ворожих сил на Київ, серед яких можуть бути солдати білоруської армії і найманці угруповання "Вагнера". За його словами, українське командування ніколи не виключало такого сценарію, але для його реалізації противнику потрібно виконати кілька умов.

Служба безпеки України 4 серпня повідомила, що володіє інформацією про підготовку масштабної провокації на стратегічному об'єкті Білорусі — Мозирському нафтопереробному заводі. Провокацію мають здійснити найманці з угруповання "Вагнера" і співробітники російських спецслужб.