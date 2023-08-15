"Мангали" йдуть у маси: що показала РФ на форумі "Армія-2023" (фото)

Російська армія почала встановлювати "решітки" на башти незадовго до повномасштабного вторгнення, тепер це явище набрало масового характеру й змінило форму.

Екрани, які встановлюють у РФ на техніку, перестали бути чимось із розряду "ноу-хау". На виставці "Армія-2023" "мангали" стали помітною особливістю події. Про це повідомляє The War Zone.

Вперше клітки на баштах російських танків зʼявились у 2021 році безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення. Спроби вирішити проблему найменш захищеної частини танку вилились у те, що тепер "мангали" встановлюють на майже всю техніку. Росія, схоже, хоче продавати іншим країнам саме такі танки.

Форма "мангалу" згори Фото: Michael Jerdev

На танки серії Т-72, Т-80, Т-90 встановлюють доволі міцні мангали прямо на заводі. Верхня частина виготовлена з ребристого металу, який має захистити танк від скидання на нього боєприпасів зверху. Сам "мангал" встановлений на каркасі довкола башти. Причому у РФ показали одразу кілька варіацій такого захисту. Якщо на одному Т-80БВМ показали звичайний "мангал", то на Т-72Б3 продемонстрували "мангал", який покритий ще сіткою довкола. Така сітка має запобігти проникненню безпілотників у потенційно вразливу зону танка.

"Мангал" із сіткою навколо на танку Т-72Б3 Фото: Michael Jerdev

У виданні пишуть, що в міру розвитку повномасштабної війни росіяни все більше роблять техніку в дусі "Шаленого Макса". "Мангали" ставлять навіть на ТОС-1 "Солнцепек". А на фронті бувають випадки, коли на танк встановлюють решітку з елементами динамічного захисту. Він спрацьовує шляхом детонації, тому таке рішення називається дуже сумнівним. Загалом частина "мангалів", як пишуть автори, створені радше для психологічного ефекту. Особливо у випадку санітарної машини на базі БМП-1, яка вся по периметру вкрита металевим каркасом та сіткою.

"Солнцепек" з "мангалом"

Окремо звертають увагу на камуфляж "Накидка" від НДИ "Сталь". Заявляється, що розробка має зменшувати помітність техніки від інфрачервоних датчиків завдяки маскуванню теплової сигнатури. Проте її реальна ефективність невідома. Якщо раніше її встановлювали тільки на танки, то тепер і на всю серію БМП-1, БМП-2, БМП-3.

Санітарна машина на базі БМП Фото: Michael Jerdev

Нагадаємо, 5 серпня ЗСУ вперше підбили російський танк Т-55 із "мангалом" на башті.

19 липня ЗМІ писали, що різноманітні "мангали" на російській бронетехніці — це радянські напрацювання.