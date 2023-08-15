"Звільняємо Донеччину": морпіхи зенітного підрозділу розповіли подробиці боїв (відео)

Воїни зенітного підрозділу морської піхоти брали участь у боях за звільнення Херсона, а нині намагаються знищити російських окупантів на Донеччині.

Морпіхи 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського розповіли, як знищують росіян на суші й у повітрі. На YouTube опубліковане відповідне відео.

Бійці брали участь у боях за звільнення Херсона. Наразі вони намагаються вибити ворога з Донецької області.

Командир зенітної самохідної машини "Шилка" розповів, що воїни постійно беруть участь у бойових діях. Він впевнений, що вдасться й надалі ефективно знищувати окупантів та звільнити тимчасово окуповані території.

"Морська піхота — це класно", — пояснив він.

Захисники висловилися й щодо якості російської армії. Вони повідомили, що рівень колишніх кадрових військових та мобілізованих росіян є низьким.

Бійці українських зенітних підрозділів цілодобово стежать за повітряним простором. Захисники заявили, що перемогу не очікують, а здобувають. Після фіксації цілі екіпаж зенітних установок одразу виїжджає у відповідну локацію для ліквідації ворожого об’єкта.

Особлива увага приділялася знищенню Shahed. Для ліквідації об'єкта потрібен візуальний контакт, тому у цій роботі є певна специфіка.

Нагадаємо, 3 серпня українські зенітники розповіли, як ЗУ-23-2 збивають російські дрони-камікадзе. Завдання розрахунків полягає в тому, щоб прикривати українські штурмові підрозділи від ударів дронів-камікадзе "Ланцет" та розвідки за допомогою "Орланів", Zala і низки інших дронів.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ у квітні оцінив боротьбу ЗРК "Стріла-10" з БПЛА РФ. Українські зенітники за тиждень сумарно знищили 2 БПЛА "Зала" та 7 БПЛА "Орлан-10", вдосконалюючи навички боротьби з російськими безпілотниками.