Стала відома реальна дальність російських плануючих авіабомб УМПК, – аналітики (фото)

У РФ стверджують, що дальність бомб 80 км, але реальна дальність складає 60 км, як виявили аналітики.

У мережі вперше показали скидання плануючих авіабомб з російського винищувача-бомбардувальника Су-34. У виданні Defense Express встановили, де запускали бомби, та яка їхня реальна дальність ураження.

Російські війська створили аналог американського комплекту JDAM-ER під назвою УПК. Вони встановлюють комплект крил та інерційну систему керування на некеровані авіабомби. Спочатку створили комплект для 500-кілограмової бомби, а потім 250-кілограмової. У РФ стверджують, що дальність ураження складає 80 км, проте опубліковане відео свідчить про меншу дистанцію.

Олешківські піски з кабіни льотчика

Автори змогли встановити, що окупанти зняли відео з окупованої частини Херсонської області. В кабіні льотчика вони змогли встановити Олешківські піски, які були по курсу польоту. Далі в кадрі установили район, на якому знаходиться сам Су-34 поблизу Каланчака.

Каланчак в кадрі російського льотчика

В певний момент у відео показано скидання двох бомб УМПК, які вже були на фоні Дарівки та Роздольного у Каланчацького лиману. Завдяки цьому автори вже змогли прокласти вектор польоту бомб й отримати розуміння дальності польоту плануючих бомб УМПК. Виявилось, що вона складає 60-65 км за умови висотного та високошвидкісного польоту носія.

Приблизна дальність удару плануючих авіабомб УМПК

Наразі збивати їх Повітряні сили можуть тільки з комплексів Patriot та SAMP-T. Вони здатні перехоплювати аеродинамічні цілі в радіусі 160 км та 100 км відповідно.

Нагадаємо, 20 липня ЗМІ писали, що РФ переставляє модулі "Комета-М" із дронів "Орлан" на крилаті бомби УМПК.

Також аналітики зібрали все, що відомо про російські крилаті бомби УМПК.