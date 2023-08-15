"Серйозна перешкода": у Міноборони розповіли про плани окупантів на Авдіївку (відео)

За словами заступника міністра Анни Маляр, для росіян важливо саме просування вперед. ЗС РФ не завжди концентруються на тому, щоб захопити який-небудь населений пункт, оскільки мають завдання повністю зайняти Донецьку і Луганську області.

Плани російських збройних сил не включають взяття Авдіївки як першочергову мету. Основний намір полягає в оточенні цього населеного пункту і подальшому просуванні вперед з метою повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Настільки героїчно наші військові захищають цей напрямок, що ворог навіть не ризикує в Авдіївку заходити, щоб не загрузнути в боях із нашими захисниками. Але ворог хоче обійти її (Авдіївку — ред.), оточити і рухатися далі", — розповіла Маляр.

Згідно з її висловлюваннями, для російських сил пріоритетним є загальне просування вперед. Вони не завжди приділяють особливу увагу захопленню конкретних населених пунктів, оскільки їхня основна мета полягає в повному оволодінні Донецькою та Луганською областями.

"Тому для них Авдіївка це дуже серйозна перешкода на цьому русі. І вони ведуть основну боротьбу за ключові висоти, щоб їх контролювати і рухатися далі. Ну і за транспортні шляхи. Фактично вже рік там відбувається дуже тривала і запекла боротьба. Наші ЗСУ не пропускають ворога", — зазначила заступник міністра.

Маляр підкреслила, що на Авдіївському напрямку тривають бойові зіткнення, і за цими битвами стоїть факт, що противник не зміг просунути свої позиції на цій ділянці за останній рік навіть на найменшу відстань.

Нагадаємо, що Сили оборони протягом минулого тижня результативно відпрацювали по живій силі противника, знищивши понад 3,5 тисячі росіян. Також дісталося ворожій артилерії та бронетехніці.

Раніше повідомлялося, що в районі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. Це сталося на тренувальній базі окупантів у Радивонівці.