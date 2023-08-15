Питання оптики: чим бельгійські Leopard 1A5 відрізнятимуться від німецьких

Українській армії нададуть понад 130 танків Leopard 1A5, але між ними буде суттєва відмінність в керуванні вогнем. Наприклад, бельгійські машини використовують власну розробку SABCA, а не EMES-18.

Постачання Україні 30 танків Leopard 1A5BE допоможуть Україні в боротьбі з російським вторгненням. Бельгійська версія машини має особливу оптику. Про це повідомляє Army Recognition.

Бельгійська версія танку Leopard 1A5BE має одну особливість — систему керування вогнем SABCA. Вона суттєво відрізняється від базової системи EMES-18. Як зазначають у виданні, бельгійська розробка може бути ефективнішою й показувати кращу точність у певних сценаріях. Окрім цього SABCA має теплові приціли для покращеного нічного бачення та лазерний далекомір для вимірювання відстані до цілей.

EMES 18, які переважають на Leopard 1A5, вирізняються своїми можливостями прицілювання та наведення на ціль. Така система керування має тепловізійний приціл високої роздільної здатності, що дозволяє екіпажам виявляти цілі в складних умовах як погодних, так і навколишніх. Потужний балістичний компʼютер враховує відстань, швидкість та атмосферні умови.

Відтак аналітики роблять висновок, що Leopard 1A5 матиме якісну оптику в обидвох випадках, як з бельгійською системою керування вогнем, так і з німецькою EMES 18. Проте постає питання уніфікації оптики в танках.

Усього українська армія отримає близько 130 танків Leopard 1A5, які передаватиме Нідерланди, Данія, Бельгія та Німеччина. Перша партія танків вже надійшла в Збройні сили. Останні 30 танків придбали у приватної бельгійської компанії.

Нагадаємо, 9 серпня ЗМІ писали, що 44-та механізована бригада отримала на озброєння танки Leopard 1 разом з іншою західною технікою.