Нічний обстріл Луцька: мер вийшов на пробіжку після атаки та викликав гнів у містян (фото, відео)

Ігор Поліщук після масованого удару ЗС РФ вирішив провести час у парку імені Лесі Українки, популярному місці відпочинку. Мер пояснив свої дії тим, що не отримував інформації про загиблих.

Мер Луцька Ігор Поліщук після ракетної атаки на місто вийшов на пробіжку та обурив містян. У Telegram-каналі "Луцьк Труха" опублікували фото його ранкової пробіжки та зустрічі з перехожими.

Один із мешканців міста зробив світлину з політиком, коли той перебував на території парку імені Лесі Українки. Це відбулося після ракетної атаки російських терористів по місту 15 серпня.

Фото виклали гнів у містян, адже внаслідок ракетного удару по Луцьку загинули люди. Поведінку Ігоря Поліщука засудили мешканці. Вони у соцмережах не приховували розчарування та розкритикували його дії.

Обстріл Луцька: реакція мера Ігоря Поліщука на критику

У Telegram-каналі мер Луцька Ігор Поліщук відреагував на негативні висловлювання щодо його дій 15 серпня, коли місто зазнало атаки з боку російських загарбників. Він заявив, що після вибухів за 20 хвилин прибув разом з представниками ДСНС та поліції у локацію, де відбулися влучання. Згодом він вирішив залишити фахівців на місці події та попрямував у Центральний парк, одне з головних місць відпочинку містян. З його слів, він не отримував інформації про загиблих, коли був у сквері.

Ракетна атака РФ на Луцьк: що відомо

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про "приліт" у Луцьку. З його слів, російські війська атакували підприємство в місті. За попередніми даними, троє людей загинули. Ще троє постраждали та перебувають у лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога.

В МВС у Telegram повідомили, що внаслідок ракетного удару відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували одного постраждалого та вилучили тіла трьох загиблих.

Нагадаємо, 15 серпня російські окупанти атакували Львівщину. В ОВА повідомили, що під час ракетної атаки, на щастя, в регіоні обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей — наймолодшій потерпілій 10 років. Росіяни крилатими ракетами атакували нашу область в часовому проміжку від 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 — влучили.