Неоголошений кастинг між елітами триває: в ГУР МО розповіли, хто стане наступником Путіна

У Росії майбутні претенденти на місце президента РФ наразі бояться себе виявляти з міркувань власної безпеки, вважають в українській розвідці.

Президент РФ майже нікому не довіряє у своєму оточенні, а ще одна гра в імітацію передавання влади, як це було з Медведєвим, виглядала б несерйозно. Питання наступника Путіна поки залишається відкритим. Про це в інтерв'ю "Фактам" сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Питання наступника передбачало б довіру до якогось найближчого оточення, якусь колективну гру, якісь колективні процеси. Але який міг бути наступник у Сталіна? Вождь народів напевно через дуже короткий час або ліквідував цю людину через підозру спроби захопити владу. Те саме стосується й Гітлера. А сучасний російський режим вже пройшов навіть нагоду грати в імітацію спадковості влади. Наприклад, варіант з Медведєвим зараз виглядав би абсолютно несерйозно і трагікомічно. Він злий придворний блазень, і не більше", — сказав Юсов.

Він додав, що попри все, неоголошений кастинг за крісло Путіна між російськими елітами триває, але претенденти зараз про це відкрито не заявляють з міркувань власної безпеки і зауважив, що останнім часом позиції військової еліти Росії дещо послабилися.

"Ми бачимо, що Суровікін після Пригожинського заколоту досі не оговтався від звинувачень і репресивних заходів проти нього. Попри те, що формальних рішень не оголошували, були послані сигнали для воєнного і політичного керівництва про те, що не все у нього гаразд, і що попереднього статусу вже немає. Що стосується Герасимова, відбувалися певні процеси, які послабили його позиції, але Шойгу продовжує відчайдушно боротися і витягувати з нафталіну свого насамперед бізнес-партнера. Цей тандем багато років освоював оборонний військовий бюджет", — сказав Юсов.

За його словами, перетасування у Росії йдуть, і "з радарів зникає" низка генералів, але пенсіонери все одно залишаються на своїх місцях.

Нагадаємо, що в українській розвідці вважають, що найближче оточення Путіна складається з "престарілих маразматиків", які ведуть політику ізоляції Росії від світу і заважають жити сусідам.

Раніше повідомлялося, що жителя Росії, який намалював графіті "Путін — злодій", відправили на лікування до психіатричної лікарні".