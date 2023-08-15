Оточення тисяч солдатів РФ у районі Бахмута буде першою точкою надлому у війні, — експерт

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що російське командування дуже боїться поразки під Бахмутом, бо вона матиме політичні наслідки для Москви.

У районі Бахмута цілком можливе оперативне оточення російських військ, яке може стати переломною точкою в російсько-українській війні. Крім військового успіху оточення кількох тисяч окупантів у Бахмуті завдано серйозного політичного удару по Москві, тому командування ЗС РФ цього вельми побоюється. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю Military Media Center.

За словами аналітика, незважаючи на те, що Бахмут зайнятий російськими військами, ситуація на флангах окупованого міста складається на користь Сил оборони.

"Бахмут вони взяли, перетворили його на щебінь, але далі просунутися не можуть. Усі панівні висоти наші і цілком можливе оперативне оточення, якого вони, напевно, дуже сильно бояться, тому що це політичний момент", — зазначив Черник.

Експерт підкреслив, якщо російський контингент у Бахмуті буде знищено, а ще краще взято в полон, це стане переломним моментом у війні.

"Якщо там контингент буде знищено, а краще, якщо кілька тисяч росіян ми взяли в полон, то це справді може бути першою серйозною точкою надлому в цій війні", — підкреслив Черник.

Із цими побоюваннями пов'язані й часткові успіхи ЗС РФ на Куп'янському напрямку, тому що російське військове керівництво командування вважає, що ЗСУ знімуть частину військ саме з Бахмутського напрямку для зміцнення позицій біля Куп'янська.

"Однак зараз у стратегічному контексті все рухається за нашими лекалами", — підсумував експерт.

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