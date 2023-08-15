Кількість атак ЗС РФ на східному фронті зменшилася, але ворог "не дає задньої", — Маляр

Тривалі бої виснажують обидві сторони, що воюють, зазначила заступниця міністра оборони, але це зовсім не означає, що і ЗСУ, і російські окупанти відмовляються від своїх планів.

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Українське військове командування фіксує зменшення активності противника на східному фронті, однак це не означає, що Росія відмовилася від своїх планів щодо окупації України, а війська противника вже "дають задню". Про це 15 серпня заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборонного відомства розповіла, що на фронті ситуація дуже динамічна й обстановка може змінюватися буквально щогодини. Характер бойових дій такий, що обидві протиборчі сторони виснажуються, але це не означає, що вони відмовилися від своїх цілей.

"Не варто поспішати і недооцінювати ворога. Тривалі бойові дії виснажують усі сторони, але це зовсім не означає, що хтось відмовляється від своїх планів. Наші плани — звільняти всі території України, у ворога навпаки — завойовувати далі території України", — сказала Маляр.

Заступниця міністра додала, що протягом минулого тижня ЗСУ фіксують у кількісному співвідношенні зменшення на східних рубежах обстрілів і атак з боку російських військ, але це не означає, що противник відмовився від своїх планів.

"Ми зафіксували зменшення на сході обстрілів і кількість атак, але це зовсім не означає, що ворог дає задню і відмовляється від своїх планів. Просто наші війська досить потужно вдарили по ворогу, коли він активізувався на Куп'янському та Лиманському напрямках", — зазначила Маляр.

За її словами, противник на цих ділянках зазнав великих втрат у живій силі й техніці, і тепер підрозділи ЗС РФ мають перегрупуватися й оновити сили, втрачені в боях.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ українські бійці продовжили просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Силам оборони вдалося досягти незначних успіхів у районі населеного пункту Урожайне, де бійці закріплюються на досягнутих рубежах.