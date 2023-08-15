"Наші палкі вітання": українські добровольці знищили ворожу гаубицю "Мста-Б" (відео)

Разом з установкою російські загарбники втратили боєкомплект. 2А65 "Мста-Б — це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

Українські захисники позбавили російських окупантів радянської гаубиці 2А65 "Мста-Б" та боєкомплекту. Про це пресслужба 8-го окремого батальйону Аратта імені Андрія Гергерта УДА повідомила 15 серпня у соцмережах.

"Наші палкі вітання знищують вщент "Мста-Б" та б/к. Тримаємо рівень температури у пеклі для окупантів", — зазначено в пості.

Гаубиця 2А65 "Мста-Б": що про неї відомо

За даними "Мілітарного", гаубиця "Мста-Б" має калібр 152 мм та призначена для ліквідації тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів. Також вона може бути корисною у руйнуванні оборонних споруд, придушенні живої сили й вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Фото установки "Мста-Б" Фото: Мілітарний

Серійне виробництво "Мста-Б" розпочалося у 1987 році. Нині такі гаубиці знаходяться на озброєнні в України та ще кількох країн.

Технічні характеристики 2А65 "Мста-Б":

максимальна дальність стрільби — 24,7 кілометра;

мінімальна — 6,5 метра;

скорострільність — 8 пострілів на хвилину;

маса осколково-фугасного снаряда — 43,56 кілограма;

вага гармати — 7 тонн;

розрахунок — 6 осіб.

Схема гаубиці "Мста-Б" Фото: Мілітарний

Нагадаємо, 7 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що аеророзвідник з позивним "Вялий" допоміг артилеристам у знищенні ворожої гаубиці "Мста-Б". Операція відбувалася в районі Бахмута у Донецькій області.

Раніше, 4 червня, гаубицю 2А65 "Мста-Б знищили бійці 26-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Російські окупанти встановили її серед густої рослинності, сподіваючись, що зелень сховає установку.