У РФ реінкарнували зенітку часів Другої світової С-60, встановивши на новий тягач (фото)

Російські розробники створили одразу три варіанти модернізації, серед яких спрощена версія та на базі броньовика "Спартак".

На виставці озброєнь "Армія-2023" у РФ показали модернізовану зенітну гармату С-60 на базі броньовика "Спартак" АМН-590911. Про це повідомляє фотограф Михайло Жердєв у твіттері.

Зенітну гармату встановили на броньовик, щоб використовувати в Сухопутних військах. Машина має перехоплювати повітряні цілі на малих та середніх висотах, а також легкоброньовану техніку на відстані до 6 км й на висоті до 5 км. Зазначається, що екіпаж зенітки захищений від легкого стрілецького озброєння, уламків від мін та снарядів. Усього у РФ створили три типи модернізації С-60 калібру 57-мм.

Фото: Michael Jerdev

Перший варіант встановлюється на "Спартак" й має удвічі менший екіпаж — 4 особи. Також установка має менший час для переведення у бойове положення. Проте у РФ вирішили встановити додатковий боєкомплект поруч з екіпажем.

Другий варіант є спрощеною версією першого. Екіпаж буде ще менше.- 3 бійці, а кути наведення збільшили до 50 градусів. На машину встановили далекомір та нічний приціл.

Варіанти модернізації С-60 Фото: Michael Jerdev

Третій — поглиблений варіант модернізації С-60 містить наведення в автоматичному режимі, балістичний компʼютер з автоматичним розрахунком траєкторії. Також додається можливість ведення вогню із закритих позицій.

Варто зазначити, що С-60 — це радянська розробка 1940-х років, яка досі знаходиться на озброєнні значної кількості країн, в тому числі РФ, України, Польщі та інші.

Нагадаємо, 28 червня у РФ модернізували зенітку ЗУ-23-2 додавши у неї дистанційне керування.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ у червні вперше застосували так званий танк-камікадзе проти українських бійців.