"Багато нових укріплень": поки ЗСУ наступають РФ посилює оборону на півдні, — аналітик (фото)
Російські окупанти будують нові окопи та споруджують нові укріплення на різних ділянках захоплених територій. Зокрема, частина споруд знаходиться в менш ніж 30 кілометрах від передової.
Під час контрнаступу українських військ на півдні ЗС РФ розширюють другорядні оборонні лінії. Про це 15 серпня повідомив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк, оприлюднивши відповідні супутникові знімки.
"Ця оновлена карта показує багато нових укріплень Росії в Україні", — зазначив військовий аналітик.
Він проінформував, що протягом останніх кількох тижнів російські окупанти звели нову оборонну споруду в районі села Червоноселівка у Запорізькій області.
"Ці позиції знаходяться менш ніж за 30 кілометрів від лінії фронту на півдні України", — підкреслив Африк.
Також, за даними супутників, ЗС РФ розширили укріплення поблизу траси Т0518 в Донецькій області.
У публікації на своєму сайті Африк показав більше супутникових знімків, які свідчать про активну розбудову укріплень російськими загарбниками. Зокрема, у різних місцях на тимчасово окупованих територій з’явилися "зуби дракона" та нові ворожі окопи.
Варто зазначити, що "зубами дракона" називають протитанкові бетонні укріплення, які виглядають як піраміди та розміщуються ланцюгом. Вони покликані запобігати руху бронетехніки противника.
Нагадаємо, 31 липня у ЗМІ опублікували колонку Бреді Африка, в якій він розкритикував країни за недостатньо швидку реакцію на запити України. Він показав за допомогою супутникових знімків, як сумніви партнерів допомагали в обороні ЗС РФ.
15 серпня представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Україна побудувала ешелоновану оборону на Лимано-Куп'янському напрямі та перекинула туди резерви.