Сотні мільйонів: партери Путіна заробляють на окупованих територіях, — росЗМІ

За даними російських журналістів, підряди в чотирьох "нових регіонах Росії", які за фактом є окупованими українськими територіями, укладають із компаніями, що мають тісні зв'язки з російською владою й особисто з главою Кремля.

Спаринг-партнер президента Росії Володимира Путіна та люди з оточення його кума, колишнього нардепа Віктора Медведчука отримують значні доходи на окупованих територіях. Вони здійснюють постачання товарів за цінами, які часто перевищують ринкові на 10-25%. Такого висновку дійшли журналісти російських видань "Собеседник" та "Можем объяснить" у спільному розслідуванні, опублікованому 15 серпня.

Так, компанія, пов'язана з другом Володимира Путіна Владиславом Косенком, отримала суму в 95 млн рублів від окупаційної влади Херсонської області. ТОВ "Приазов'я інвест", де Косенко є головою ради директорів, займатиметься ремонтом пансіонату під назвою "Експрес", де раніше розміщувалися службовці Росгвардії. 9 червня 2023 року повідомлялося, що по об'єкту вдарили ракетами Storm Shadow.

Наслідки ймовірного удару ракетами Storm Shadow Фото: Соцмережi

У минулому Косенко був спаринг-партнером Путіна з дзюдо і входив у коло спілкування Володимира Барсукова (також відомого як Кумарін), який мав авторитет у Петербурзі. Косенко також раніше обіймав посаду головного федерального інспектора у Тверській області.

Утім, судячи зі складу керівництва компанії — Косенко не єдиний колишній чиновник. Першим заступником голови ради директорів є колишній віцегубернатор Кубані Михайло Курков. Раніше він обіймав посаду голови правління ПАТ "Криммолоко", який є найбільшим молочним комбінатом на території окупованого Криму.

До складу керівництва організації також увійшов Анатолій Касаткін. Раніше він займав високу позицію в компанії "Росатом", де був заступником директора Галузевого центру капітального будівництва цієї корпорації.

Однак найбільш дивовижною знахідкою стала фігура Олени Зарембінської. Нині вона відповідальна за будівництво в окупованому Генічеську, попри те, що лише кілька років тому вона обіймала посаду начальника управління ФСВП Росії.

"У цьому відомстві Зарембінська відповідала за організацію виконання покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. На цій посаді вона, наприклад, запам'яталася висловлюванням про те, що направлення ув'язнених на примусові роботи в Арктику — нормальна і законна справа", — йдеться в розслідуванні.

Інша компанія, пов'язана з Романом Беленком, колишнім заступником голови Дубни в Підмосков'ї, отримала суму в 232 млн рублів. Ця фірма займатиметься охороною освітніх установ в окупованій частині Запорізької області.

Компанія, що належить Антону Тарантінову, який також є кандидатом у депутати Запорізької області від партії "Единая Россия", отримала 125 млн рублів за охорону місцевих шкіл.

Політична організація "Нові регіони" порушує антикорупційне законодавство Російської Федерації, надаючи підряди компаніям, що належать місцевим чиновникам. Наприклад, компанія під назвою "Агроарсенал-3", одним із власників якої є Сергій Золотарьов — колишній депутат партії "Опозиційна платформа — за життя" і теперішній заступник голови адміністрації Мелітополя, здійснюватиме поставку продуктів у школи Запоріжжя.

Як пишуть журналісти, інформаційне агентство "ТАРС" зазначало, що Золотарьов обіймає посаду заступника глави адміністрації Мелітополя, а у квітні він додатково став секретарем регіонального підрозділу партії "Единая Россия". Попри це, він продовжував брати активну участь у державних контрактах і заробив понад 66 мільйонів рублів із березня тільки за постачання продуктів.

Нагадаємо, 10 серпня т.зв. "губернатор" тимчасово окупованої Запорізької області Євген Балицький розповів про страхи колаборантів і про те, що вони змушені озиратися і ховатися в бункерах.