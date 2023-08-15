Удар по Львівській області: кількість постраждалих зросла, пошкоджено понад 100 будинків (відео)

За даними голови ОВА Максима Козицького, найскладніша ситуація зафіксована в Залізничному районі Львова, зокрема на вулиці Каховській.

Унаслідок масованої ракетної атаки по Львівській області 15 серпня в місті пошкоджено понад сотню будівель. Відомо про 19 постраждалих. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Чиновник повідомив, що через удар у регіоні пошкоджено близько 120 будинків. Йдеться як про приватні будинки, так і про багатоповерхівки.

Найскладніша ситуація зафіксована в Залізничному районі Львова, зокрема на вулиці Каховській. Загалом у районі пошкоджено приблизно 100 будівель, зокрема медичний коледж.

У Львові завдано шкоди близько 500 вікнам і понад 40 дверям. У 6 багатоквартирних і 4 приватних будинках необхідно замінити або відремонтувати покрівлю. У 17 квартирах з'явилися тріщини на стінах.

Максим Козицький також повідомив, що кількість постраждалих зросла до 19. Серед жертв є десятирічна дитина і шестеро осіб старшого віку. Обійшлося без загиблих.

"Людям надають необхідну допомогу. Росіянам і їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на Землі", — підсумував глава ОВА.

Державна служба надзвичайних ситуацій у Львівській області опублікувала відео, на якому зафіксовано наслідки удару російських окупантів по Львову.

Обстріл Львівської області 15 серпня: що відомо

Нагадаємо, 15 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, застосувавши понад 20 крилатих ракет повітряного і морського базування.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ППО збила багато ракет над містом, проте є влучання. Одна ракета прилетіла на подвір'я дитячого садка, також пошкоджено понад сто будинків, вибито понад 500 вікон і зруйновано дитячий садок.

Пізніше Максим Козицький уточнив, що ЗС РФ запустили по Львову 7 крилатих ракет. Одну ракету сили ППО збили, інші 6 — влучили.