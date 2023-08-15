"Проникнення": у Брянській області РФ заявили про бої з українською ДРГ, є поранений

За словами губернатора Олександра Богомаза, ЗС РФ спільно зі спецпризначенцями Росгвардіі та ФСБ відбили атаку, яка нібито була спрямована з території України.

Глава Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про запобігання спробі проникнення в регіон диверсійно-розвідувальної групи з України. Про це він 15 серпня повідомив у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник стверджує, що сили безпеки Росії успішно запобігли інциденту в районі села Курковичі, розташованого в муніципальному окрузі міста Стародуб.

"Наразі Збройними силами Російської Федерації, а також ПУ ФСБ Росії в Брянській області та спецпідрозділами управління Росгвардії в Брянській області в районі села Курковичі Стародубського муніципального округу запобігли спробі проникнення української ДРГ на територію Російської Федерації", — заявив Богомаз.

Спершу російський губернатор заявив, що інцидент не призвів до людських жертв, але через обстріл постраждала сільськогосподарська тварина. Також постраждали виробничі приміщення та автомобіль. Однак пізніше він повідомив про поранення цивільного.

"За уточненою інформацією, внаслідок дій "українських націоналістів" постраждав працівник сільгосппідприємства. Наразі його доставлено до районної лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога", — повідомив Богомаз.

Село Курковичі розташоване в безпосередній близькості від кордону з Чернігівською областю України.

Курковичі на карті Фото: Скриншот

Зазначимо, що добровольці, які воюють на боці Збройних сил України — "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії"", які раніше брали на себе відповідальність за інциденти в Брянській і Бєлгородській областях, не повідомляли про нещодавні рейди на територію Росії.

Реакція України

Зазначимо, що в командуванні Збройних сил України не коментували інформацію російського чиновника. Утім, українські офіційні особи неодноразово наголошували, що не ведуть бойових дій на території інших держав і Росії зокрема.

Нагадаємо, 9 серпня росЗМІ повідомляли, що великий фанерний завод у Брянській області нібито потрапив під обстріл. Також було пошкоджено кілька житлових будинків.

Раніше, 31 липня, повідомлялося, що в Брянській області невпізнаний безпілотник атакував місто Трубчевськ. За даними журналістів, унаслідок падіння дрона в будівлі поліції вибило вікна.