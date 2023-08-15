Батальйон К-2 знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Донеччині (відео)

Артилеристи 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи знищили техніку, яку ворог намагався ретельно заховати.

Батальйон К-2 54 бригади ЗСУ знищив гаубицю Д-30 і КамАЗ у промисловій зоні на Соледарсько-Сіверському напрямку. В пресслужбі підрозділу у Facebook повідомили подробиці.

Спочатку українські захисники зафіксували вантажівку. Автомобіль перебував на зруйнованому підприємстві. Згодом артилерія підрозділу успішно знешкодила техніку.

Ліквідовано було й гаубицю Д-30. Артилерійську установу загарбники заховали серед густої рослинності, але це їм не допомогло.

"Пристрілявшись і внісши всі потрібні корективи, артилерист схрещує пальці та сподівається, що природній розліт снаряду прийдеться саме в яблучко", — ідеться в дописі.

Знищення артилерії РФ

У серпні українські добровольці знищили ворожу гаубицю "Мста-Б". Разом із установкою російські загарбники втратили боєкомплект. 2А65 "Мста-Б — це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

Наприкінці липня дрон Perun ліквідував бронемашину росіян, а також гаубицю Д-30. Окупанти вирішили заховати техніку серед дерев, але українські аеророзвідники вистежили її та завдали потужного удару. Першою ціллю безпілотного літального апарата стала бронемашина російських військових. Ще вдень її серед дерев у лісосмузі вистежив безпілотник-розвідник українських військ. Уже в темну пору доби техніку ліквідували. Також військові за допомогою того самого дрона PERUN ліквідували 122-мм гаубицю Д-30.

Нагадаємо, 15 серпня оператори ССО знищили чотири одиниці техніки російських військ. Завдяки ефективній роботі операторів безпілотників вдалося зафіксувати військові бойові машини й автотехніку.