Морські піхотинці за добу знищили 19 військових ЗС РФ і 33 БПЛА окупантів (інфографіка)

Українські військові також ліквідували 4 одиниці техніки й одну систему протиповітряної оборони армії РФ.

У командуванні військо-морських сил (ВМС) ЗСУ відзвітували про успіхи на фронті за добу 14 серпня. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Військовослужбовці військових частин і підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації", — наголосили в повідомленні.

Минулої доби підрозділи ВМС ЗС України знищили:

19 окупантів;

1 міномет;

1 бойову броньовану машину;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 артилерійську систему;

1 засіб ППО;

2 сховища з боєприпасами;

33 квадрокоптери.

Фото: ВМС ВСУ

До слова,15 серпня українські захисники позбавили російських окупантів радянської гаубиці 2А65 "Мста-Б". Разом із установкою російські загарбники втратили боєкомплект. Бійці 8-го окремого батальйону "Аратта" імені Андрія Гергерта показали видовищне відео знищення техніки.

Раніше, 15 серпня, Сили спеціальних операцій ліквідували чотири одиниці російської техніки. Спочатку аеророзвідки виявили техніку противника. Згодом відбулося знищення ЗРК "Стріла-10", тягача з гаубицею та КАМАЗу. Локацію, де відбулася успішна операція, не вказали.

Нагадаємо, що 15 серпня Фокус опублікував оновлений список знищенної техніки російської армії, зокрема, було знищено 41 одиницю техніки, серед них 13 танків.