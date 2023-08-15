"Кобзон у захваті": українські бійці знищили техніку РФ поблизу Донецького аеропорту (відео)

Захисники показали, як ліквідували російську БМП-1 на Авдіївському напрямі. В угрупованні заявили, що завдання втрат ворогу не здатне втомлювати.

Бійці БУАР 110 ОМБр знищили на Авдіївському напрямі російську бронетехніку. Відповідними кадрами воїни поділились у соцмережах 15 серпня.

"Ми ніколи не втомимось нищити ворожу техніку! (Померлий російський співак Йосип, — ред.) Кобзон в захваті від нашої роботи", — заявили в підрозділі.

У телеграм-каналі "Української націоналістичної спілки" проінформували, що на відео — знищення ворожої БМП-1.

У публікації УНС йдеться, що захисники завдали втрат ЗС РФ на ділянці між Донецьким аеропортом та селищем Опитне.

Нагадаємо, 15 серпня президент та верховний головнокомандувач Володимир Зеленський відвідав позиції кількох підрозділів Сил оборони України у Запорізькій області. Під час зустрічі з захисниками він побачив карту лінії фронту та поговорив з командирами підрозділів.

Бійці батальйону К-2 54 бригади ЗСУ перетворили на брухт російську гаубицю Д-30 та КамАЗ. У пресслужбі зазначили, що це сталося у промисловій зоні в Донецькій області. Російські окупанти намагались заховати установку серед густої рослинності, але вберегти її це не допомогло.

Воїни підрозділу БПЛА "Грифон" спільно з солдатами 501-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували ворожу БМП-2. У цьому захисникам допоміг дрон, ще два безпілотники зняли удар з різних ракурсів.