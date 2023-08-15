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"Кобзон у захваті": українські бійці знищили техніку РФ поблизу Донецького аеропорту (відео)

Тетяна Вишневська
Фото: Скрін відео | У соцмережах інформують, що на відео — ворожа БМП-1

Захисники показали, як ліквідували російську БМП-1 на Авдіївському напрямі. В угрупованні заявили, що завдання втрат ворогу не здатне втомлювати.

Бійці БУАР 110 ОМБр знищили на Авдіївському напрямі російську бронетехніку. Відповідними кадрами воїни поділились у соцмережах 15 серпня.

"Ми ніколи не втомимось нищити ворожу техніку! (Померлий російський співак Йосип, — ред.) Кобзон в захваті від нашої роботи", — заявили в підрозділі.

У телеграм-каналі "Української націоналістичної спілки" проінформували, що на відео — знищення ворожої БМП-1.

У публікації УНС йдеться, що захисники завдали втрат ЗС РФ на ділянці між Донецьким аеропортом та селищем Опитне.

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Нагадаємо, 15 серпня президент та верховний головнокомандувач Володимир Зеленський відвідав позиції кількох підрозділів Сил оборони України у Запорізькій області. Під час зустрічі з захисниками він побачив карту лінії фронту та поговорив з командирами підрозділів.

Бійці батальйону К-2 54 бригади ЗСУ перетворили на брухт російську гаубицю Д-30 та КамАЗ. У пресслужбі зазначили, що це сталося у промисловій зоні в Донецькій області. Російські окупанти намагались заховати установку серед густої рослинності, але вберегти її це не допомогло.

Воїни підрозділу БПЛА "Грифон" спільно з солдатами 501-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували ворожу БМП-2. У цьому захисникам допоміг дрон, ще два безпілотники зняли удар з різних ракурсів.