Робила довідки з важкими діагнозами для ухилянтів: на Житомирщині затримали голову ВЛК (фото)

Злочинну схему, за даними правоохоронців, організувала голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. Ціна "послуг" для ухилянтів складала від 2,5 до 5 тисяч доларів.

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала у Житомирі канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. Підозрювані підробляли довідки про непридатність до військової служби ухилянтам. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, за грошову винагороду зловмисники пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У підроблені документи зловмисники вписували вигадані важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і надалі виїхати за межі України.

Фото: СБУ

"До організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні", — розповіли у відомстві.

Фото: СБУ

Зазначається, що вартість підробки документів становила від 2,5 до 5 тисяч доларів США, а сума залежала від терміновості "замовлення". Отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою після проведення кожної оборудки.

"Між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків". Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві", — розповіли в СБУ.

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали "на гарячому" голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта.

Фото: СБУ

При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявлено понад 35 тисяч доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Фото: СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

"Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми, у тому числі – працівників обласного військкомату", — додали в СБУ.

Що відомо про учасників корупційної схеми?

За даними Офісу Генерального прокурора, повідомлено про підозру голові ВЛК Житомирського військового шпиталю — заступниці головного лікаря обласної клінічної лікарні, завідувачці центру клінічної імунології та алергології й адвокату. Однак її ім'я не розголошується.

Разом з цим у пресслужбі Нацполіції Житомирської області повідомили, що до оборудок причетний житель м. Чуднова, який займається адвокатською діяльністю, пропонував військовозобов’язаним посприяти в ухиленні від військової служби.

Нагадаємо, що 14 серпня, слідчі Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції та Управління Служби безпеки України (СБУ) в Хмельницькій області викрили на хабарі працівника ТЦК.

Раніше, 13 серпня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та народний депутат Федір Веніславський розповів, що президентське рішення звільнити голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) — це лише початок "чисток" у військових підрозділах.