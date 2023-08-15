Столицю доведеться перенести до Львова: Медведєв відреагував на нову заяву НАТО про Україну

За словами колишнього президента РФ, навіть після перенесення столиці Україна зіткнеться з територіальними претензіями з боку Польщі.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував слова глави канцелярії генсека НАТО Стіана Єнссена про те, що Україна може стати повноцінним членом Північноатлантичного Альянсу, якщо відмовиться від частини територій на користь Росії. Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі 15 серпня.

За його словами, всі території України є "найвищою мірою спірними" для Росії.

"І для заходу в блок київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі", — написав Медведєв.

Колишній президент Росії вважає, що для вступу Україні доведеться перенести столицю до Львова, але й там на них нібито чекають територіальні домагання сусідів, але вже не росіян, а поляків.

"Ну а столицю їм доведеться перенести до Львова. Якщо, звичайно, п**ки погодяться залишити Лемберг любителям сала з коксом", — стверджує Медведєв.

Україна може вступити в НАТО, якщо відмовиться від територій — глава канцелярії генсека НАТО

15 серпня глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна може стати повноправним членом НАТО, однак для цього їй потрібно відмовитися від деяких своїх територій на користь РФ. Наразі, як повідомляється, нібито вже тривають переговори щодо того, яким чином буде визначено статус України після вирішення конфлікту. Це питання про надання частини території для згоди підіймається не тільки главою канцелярії генсека НАТО Стіаном Йенсеном.

Реакція України

Міністерство закордонних справ відповіло на заяву співробітника апарату генерального секретаря НАТО. Представник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що Україна не згодна на торгівлю своїми територіями.

"Розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні. Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії", — заявив Ніколенко.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував висловлювання представника НАТО як "дивним вкидом". Він висловив свою думку з цього приводу під час телемарафону.

"Якийсь клерк із НАТО розповідає, що нам потрібно розглянути питання поступки наших територій в обмін на членство в Альянсі. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", — заявив Данілов.

Нагадаємо, 8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО гарантує безпеку Росії. За його словами, багато країн НАТО хотіли б, щоб українські війська були розміщені на їхній території, оскільки це посилить їхню безпеку.