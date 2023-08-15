Катастрофа літака Л-39 у Росії: загиблий полковник брав участь у війні проти України

Глава Адигеї Мурат Кампілов заявив, що загиблий в авіакатастрофі Вадим Гуров брав участь у війні проти України, а також у спецоперації в Сирії.

Загиблий під час авіакатастрофи з літаком Л-39 "Альбатрос" полковник ЗС РФ, начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров брав участь у війні проти України. Про це заявив глава Республіки Адигея в Росії Мурат Кампілов у Telegram.

Повідомляють, що Гуров також воював у Сирії.

"Протягом багатьох років він очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, був учасником військової операції в Сирії, захищав інтереси нашої країни під час СВО", — написав він.

Авіакатастрофа з літаком Л-39: що відомо

14 серпня в Краснодарському краї під час заходу на посадку розбився навчальний літак Л-39 "Альбатрос". Унаслідок події загинув один із членів екіпажу. Пізніше стало відомо, що йдеться про командира навчальної авіаційної бази міста Майкоп Вадима Гурова.

За словами журналістів РФ, окрім Гурова в літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру міста Ахтубинськ Михайло Ліпаткін. Він дістав поранення внаслідок аварії і був госпіталізований.

Нагадаємо, що 2 серпня в Красноярському краї Росії зазнав аварії приватний гідролітак. Авіакатастрофа сталася в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Долгано-Ненецького району Красноярського краю.