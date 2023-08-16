На Херсонщині росіяни планують створити фейкове відео про "перемогу над розвідниками ЗСУ", – Генштаб

У будівлі, де росіяни готують пропагандистське відео, на 13 серпня перебуває лише особовий склад РФ у кількості до 25 військовослужбовців.

Російські загарбники мають намір створити пропагандистське відео про нібито перемогу над розвідницьким підрозділом українських військ у тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що в окупантів спостерігається зниження бойового духу. Командування ворога все частіше вдається до постановочних зйомок своїх нібито успішних результатів.

У населеному пункті Козачі Лагері, який нині у тимчасовій окупації, загарбники запланували підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео. Планується створити сюжет "знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури".

Виявилося, що у будівлі на 13 серпня перебуває лише особовий склад росіян у кількості до 25 військовослужбовців. Усі вони з числа колишніх ув'язнених.

На Херсонському напрямку, як зазначили у Генштабі, ворог завдав ударів в районах Садового та Миколаївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Понятівка, Новодмитрівка та Херсон, Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, 16 серпня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та на Луганщині. Українські сили нібито просунулися на південь від Діброви, яка розташована в районі Кремінної, та мають успіхи у просуванні поблизу Роботиного.