Диверсанти прорвалися в Брянську область і обстріляли бійців ФСБ, — росЗМІ

Як стверджують журналісти, прикордонники недалеко від кордону з Україною виявили невідомі рюкзаки. Під час огляду диверсанти відкрили вогонь у бік бійців ФСБ.

У РФ заявили, що бійці прикордонної служби ФСБ нібито вступили в бій із "диверсантами", які спробували прорватися в Брянську область. Про це повідомило російське медіа Baza.

За даними джерела, бій стався близько полудня 15 серпня.

"Прикордонники, пересуваючись на БТР, виявили між селами Курковичі та Ломаківка (приблизно 1,3 кілометра від кордону з Україною) невідомі рюкзаки. Під час огляду рюкзаків невідомі відкрили по прикордонниках вогонь з автоматів. У результаті бою спробі проникнення запобігли", — пишуть у російських ЗМІ.

Як повідомили в джерелі, далі почався мінометний обстріл.

"Уже після перестрілки, опівдні, в районі села Курковичі з боку України почався мінометний обстріл. Загалом у бік РФ було випущено вісім снарядів — унаслідок цього контузію отримав ветеринар місцевого молококомплексу", — ідеться в повідомленні.

Українська сторона ніяк не коментувала цей інцидент.

Курковичі та Ломаківка на карті

Нагадаємо, 9 серпня росЗМІ повідомляли, що великий фанерний завод у Брянській області нібито потрапив під обстріл. Також було пошкоджено кілька житлових будинків.

Раніше, 31 липня, повідомлялося, що в Брянській області невпізнаний безпілотник атакував місто Трубчевськ. За даними журналістів, унаслідок падіння дрона в будівлі поліції вибило вікна.