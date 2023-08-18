Політика США на Близькому Сході: багато зброї, мало впливу

США багато продає озброєння на Близький Схід за логікою того, що це ставить країни-одержувачі в залежність від Вашингтона і не дає вийти на ринок РФ і КНР. Однак дослідження показують, що чим більше продається зброї, тим більше антиамериканські настрої можуть панувати в країні. Тому Штатам слід переглянути свою політику у важливому регіоні.

Незважаючи на відносно нову політику адміністрації Байдена в галузі поставок звичайних озброєнь, спрямовану на увагу до прав людини в процесі продажу зброї, фактичний профіль продажів адміністрацією свідчить про те, що вона не прагне до реальних змін порівняно з десятиліттями попередніх поставок.

Фокус переклав статтю Джордана Коена і Джона Гоффмана про те, як США будують свою політику на Близькому Сході.

З 2009 року США продали зброї 169 країнам на суму понад 444 млрд доларів. Одним з основних виправдань, яке використовували адміністрації США щодо ризиків, притаманних продажам зброї, є те, що продажі зброї нібито дають змогу Вашингтону використати залежність країн-одержувачів від американської зброї для примусу до зміни їхньої політики відповідно до інтересів США.

Ніде недоліки аргументу "зброя є важелем впливу" не проявляються так яскраво, як на Близькому Сході. Масштабні та постійні поставки зброї на Близький Схід засновані на хибному уявленні, що такі продажі допомагають партнерам США стабілізувати ситуацію в регіоні й водночас посилюють вплив і важелі впливу США. Логіка "якщо ми не продамо зброю, то це зробить хтось інший" сьогодні є однією з найчастіше згадуваних причин для продовження продажів зброї близькосхідним партнерам Америки, щоб вони не звернулися до Росії або Китаю.

Масштабні та постійні поставки зброї на Близький Схід засновані на хибному уявленні про те, що такі продажі допомагають партнерам США стабілізувати обстановку в регіоні

Наші дослідження показують, що постачання зброї на Близький Схід призводить до зворотного результату, підживлюючи корінні причини нестабільності та надаючи недобросовісним гравцям інструменти для проведення репресивної та агресивної внутрішньої і зовнішньої політики.

Таким чином практично ніщо не вказує на те, що важелі впливу існують у тому вигляді, в якому їх уявляють американські політики. Навпаки, держави-отримувачі використовують "зворотний вплив", щоб гарантувати безперервний потік американської зброї, підриваючи зовнішньополітичні цілі Вашингтона. Замість того, щоб повторювати цю хибну аргументацію, вкорінену в десятиліттях неправильного розуміння вигод від продажу зброї на Близький Схід, адміністрація Байдена повинна змінити курс і почати переоцінку своїх обґрунтувань для відправки зброї, яка розширює можливості диктаторів, що активно підривають інтереси США.

Уявлення про важелі впливу

Аргумент про те, що практично необмежені продажі зброї дають Вашингтону важелі впливу на одержувачів, ґрунтується на переконанні, що якщо країни-одержувачі будуть досить сильно залежати від постійного продажу американської зброї, то вони виконуватимуть вимоги США як на внутрішньо-, так і на зовнішньополітичному рівні. Проте не було проведено жодного наукового аналізу, який би перевірив обґрунтованість цього твердження.

Щоб з'ясувати, наскільки правильними є ці твердження про вплив, науковці Інституту Катона щороку складають Індекс ризику продажів озброєнь, одним зі співавторів якого є ми. Уже в п'ятому виданні зібрано дані про ризик кожного продажу зброї США за більш ніж п'ять років. Кожній країні присвоюється бал ризику в діапазоні від 1 до 100. З огляду на наявність п'ятирічних даних, у нинішньому виданні Індексу ризику продажів озброєнь перевіряється аргумент про "важіль": чи стають основні одержувачі американської зброї менш ризикованими з плином часу за чотирма векторами ризику. Такими векторами є рівень корупції в країні, рівень нестабільності, свобода і безпека її населення, а також участь у конфліктах. Ці вектори корелюють із ризиком використання американської зброї суб'єктами, які прагнуть завдати шкоди інтересам США, поширенням зброї та глобальними порушеннями прав людини.

Перший список країн в Індексі ризику продажів озброєнь

Конфлікт – єдина категоріальна змінна в наборі даних, оскільки держави або перебувають у стані війни, або ні. За винятком цієї змінної, яка загалом не змінюється, оскільки Кувейт – єдина країна, що вийшла з війни, в якій брала участь протягом п'яти років, представлених у наборі даних, три з цих чотирьох векторів показують, що три верхні квінтилі американських покупців стали ризикованішими за п'ять років, причому верхній квінтиль країн за цей час став ризикованішим більше ніж на 2 відсоткові пункти.

Інакше кажучи, продажі зброї США не змушують одержувачів припинити конфлікти, стати менш корумпованими, більш стабільними і демократичними. Навпаки, спостерігається зворотна тенденція: основні одержувачі американської зброї стають більш ризикованими, порушуючи права людини на своїй території.

Таким чином, інші країни, використовуючи нав'язливу ідею Вашингтона про балансування, гарантують вільний потік зброї, незважаючи на дії, які можуть завдати шкоди інтересам безпеки США.

Один із варіантів зворотного впливу – коли продаж зброї створює видимість взаємозалежності між США і союзником. Постачання зброї, як правило, не відбуваються у вакуумі, а часто супроводжуються військовою підготовкою, обслуговуванням озброєнь і навчаннями з підвищення оперативної сумісності. Такі відносини у сфері безпеки ведуть до зближення інтересів: для того щоб американські збройні сили були в безпеці, необхідні успіхи збройних сил країни-одержувача. Країна-одержувач може використовувати це зближення для більш продуктивних запитів щодо систем озброєнь і співробітництва у сфері безпеки, запускаючи тим самим цикл, в якому збільшення поставок озброєнь веде до зростання взаємозалежності, що, своєю чергою, призводить до збільшення продажів зброї.

Другий спосіб зворотного впливу – коли одержувачі зброї зі США використовують своє партнерство з іншою країною (супротивником або союзником) і заклопотаність США своєю репутацією для того, щоб схилити Вашингтон до постачання більшої кількості зброї. Уявна стратегічна і географічна значущість країни-одержувача дає їй змогу переконати своїх покровителів з-поміж великих держав погодитися з політикою, з якою вони в іншому разі не погодилися би.

Зворотний вплив і Близький Схід

Важелі зворотного впливу відображають нинішню ситуацію, в якій опинилися США на Близькому Сході. Сполучені Штати залишаються головним продавцем зброї на Близькому Сході, і продаж озброєнь є центральним компонентом присутності Америки в регіоні як гегемона.

Хоча спочатку Близький Схід був продуктом холодної війни, після розпаду Радянського Союзу і початку американської однополярної ери він став "точкою відліку" для нового ліберального гегемоністського проєкту, реалізованого Вашингтоном. У результаті двох воєн в Іраку (1991 і 2003 років) і "глобальної війни з терором" після терактів 11 вересня 2001 року США домоглися безпрецедентного військового панування в регіоні. Після цього продажі озброєнь країнам-партнерам на Близькому Сході стали зростати в геометричній прогресії.

Унаслідок двох воєн в Іраку (1991 і 2003 років) і "глобальної війни з терором" після терактів 11 вересня 2001 року США домоглися безпрецедентного військового панування в регіоні Фото: U.S. Secret Service

Незважаючи на те що три останні адміністрації США – Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена – під час передвиборчих кампаній обіцяли переглянути американську присутність у регіоні та припинити "нескінченні війни", постачання зброї на Близький Схід не припинялося, до того ж регіональним партнерам постачалися дедалі більші обсяги та досконаліші технології, з огляду на те, що такі поставки відповідають національним інтересам США.

Замість того, щоб просувати американські інтереси або надавати Вашингтону важелі впливу, гарантоване надання такої зброї та підтримка цих держав підривають американські інтереси і цінності, залучаючи Сполучені Штати до їхньої дестабілізуючої політики. Засновані на хибному уявленні про те, що продаж зброї дає Вашингтону важелі впливу на країни-одержувачі, ці продажі мають зворотний ефект, закріплюючи штучний регіональний порядок, заснований на жорстких репресіях та ізоляції, і при цьому не приносять користі інтересам США.

Одержувачі американської зброї на Близькому Сході належать до числа найбільш репресивних держав світу, а постійний потік озброєнь зі США, зумовлений зворотним впливом, забезпечує авторитарні режими засобами придушення інакомислення. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Йорданія, Бахрейн, Ізраїль та інші одержувачі американської зброї проводять політику ізоляції і репресій, підживлюючи внутрішнє невдоволення, що призводить до заворушень і нестабільності. За майже 13 років, що минули після арабських повстань 2011 року, регіональні партнери Америки використовували американську зброю для придушення демократичних прагнень мільйонів людей на Близькому Сході та в Північній Африці.

Багато з цих держав ведуть не менш агресивну політику за кордоном, що загрожує прямим втягуванням США в їхні конфлікти. Зокрема, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати продовжують використовувати американську зброю в рамках військової кампанії в Ємені, що розпочалася 2015 року, забрала життя понад 377 тис. осіб і перетворилася на найважчу гуманітарну кризу у світі. Частину цієї зброї Ер-Ріяд і Абу-Дабі в рамках військових дій передали бойовикам, пов'язаним з "Аль-Каїдою".

Продаж американської зброї на Близький Схід також сприяв створенню нефізичних методів примусу, що дають змогу цим державам виводити свою репресивну й агресивну політику на транснаціональний рівень. Експорт озброєнь зі США може включати в себе складні технології спостереження. Наприклад, Держдепартамент і Агентство національної безпеки схвалили контракт, який дає змогу американській компанії CyberPoint працювати з урядом Еміратів і надавати їм технології для розроблення системи стеження Project Raven, що відповідає за стеження за активістами, журналістами та урядовцями по всьому світу.

Держдепартамент і Агентство національної безпеки схвалили контракт, що дає змогу американській компанії CyberPoint працювати з урядом Еміратів і надавати їм технології для розроблення системи стеження Project Raven по всьому світу

Продовження продажів зброї близькосхідним країнам виправдовується Вашингтоном як необхідна умова для боротьби з російськими та китайськими досягненнями в регіоні. Згідно з цією точкою зору, якщо США не будуть підтримувати ці міцні відносини, то виникне стратегічний вакуум, який заповнять Росія або Китай, внаслідок чого регіональні гравці звернуться Москві та Пекіну як до своїх "великодержавних гарантів".

Однак, приймаючи подібні аргументи за чисту монету, ми не враховуємо регіональні та міжнародні нюанси. Ані Росія, ані Китай не здатні зайняти гегемоністську позицію на Близькому Сході, та й не прагнуть до цього. Москва і Пекін – опортуністи, і жодна з цих столиць не здатна і не хоче будувати новий політичний порядок і порядок безпеки в регіоні. Держави регіону усвідомлюють обмеження, що стоять перед Росією і Китаєм, а також величезні витрати, які спричинить спроба масового переходу на неамериканські системи озброєнь. Тому регіональні гравці намагаються маніпулювати політикою великих держав, щоб якнайкраще просувати свої інтереси в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

У короткостроковій перспективі регіональні партнери Америки підживлюють занепокоєння Вашингтона з приводу втрати своїх позицій щодо Росії або Китаю і домагаються серйозних політичних поступок, як-от доступ до систем озброєнь і ядерних технологій, які США традиційно не наважуються надати. Зрештою вони намагаються маніпулювати тривогою Вашингтона, щоб змусити США стати гарантом їхньої подальшої безпеки. У довгостроковій перспективі ці гравці визнають багатополярність як реальність і позиціонують себе відповідним чином, щоб найкращим чином просувати свої інтереси. Це включає, зокрема, збільшення закупівель озброєнь у Росії та Китаю з метою створення аналогічного, хоча і менш ефективного, важеля зворотного впливу на Москву і Пекін. Зрештою Вашингтон має визнати, що регіональні партнери Америки використовують політику великих держав для чинення тиску на США з метою подвоєння підтримки автократів, жертвуючи при цьому своїми власними інтересами.

Уроки для американської політики в галузі озброєнь

Продаж зброї США на Близький Схід ґрунтується на хибній ідеї, що такі поставки дають Вашингтону можливість впливати на країни-одержувачі. Однак на ділі все виявилося навпаки: політика США в галузі озброєнь на Близькому Сході створила порочне коло, коли Вашингтон змушений активно саботувати власні інтереси, продовжуючи постачати зброю недобросовісним регіональним гравцям.

Зрештою така політика сприяє зміцненню нестабільного регіонального порядку, ставить під загрозу безпеку американських військ, компрометує американську зброю та стратегічних партнерів США за межами Близького Сходу, таких як Тайвань.

Замість того щоб збільшувати продажі в ці ризиковані країни, американські політики повинні переглянути американську політику в галузі озброєнь на Близькому Сході та визначити, яким чином продажі зброї цим гравцям ставлять під загрозу як американські інтереси, так і регіональну стабільність. В іншому разі ці близькосхідні країни і далі триматимуть пістолет біля голів вашингтонських політиків, навіть якщо цей пістолет було поставлено Сполученими Штатами.

Про авторів

Джордан Коен – аналітик з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Катона, доктор політології Університету Джорджа Мейсона.

Джон Хоффман – аналітик з питань зовнішньої політики Інституту Катона, доктор політології Університету Джорджа Мейсона.