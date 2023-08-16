"Працював на ворога": СБУ затримала "крота", який хотів вступити до лав ЗСУ (фото)

За інформацією силовиків, затриманий планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення підрозділів Сил оборони на передовій.

У Київській області військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) затримали колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь Російської Федерації. Про це 16 серпня повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, він отримав від ворога завдання дізнатися про розміщення тренувальних центрів українських десантникі, а також визначити, яка кількість особового складу проходить навчання на полігонах.

"У подальшому фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій", — йдеться у повідомленні контррозвідників.

Співробітники Служби безпеки викрили "крота". Його затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

За інформацією СБУ, зрадником виявився мешканець Херсона. Під час окупації міста він підтримав російську агресію і запропонував загарбникам свою допомогу, тобто пішов на співпрацю з ворогом.

За таку "лояльність" його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" Голопристанської виправної колонії. Тоді російські спецслужби залучили його до негласної співпраці.

Документ, який підтверджує зраду мешканця Херсона Фото: СБУ

Після звільнення Херсона зрадник "заліг на дно" і згодом переїхати у Київську область.

Він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там продовжити "роботу" на ворога.

Фото: СБУ

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Також вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, що СБУ показала морські дрони SeaBaby, якими атакувала кораблі РФ та Кримський міст. Дрони, які стають сюрпризом для ворога, створюють на підземному виробництві.

Раніше, 14 серпня Фокус писав, що генерал-майор СБУ Шайтанов отримав 12 років за ґратами. Прокурори у суді довели, що експрацівник спецслужби збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам Росії.