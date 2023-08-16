Зброя, санкції, ізоляція: в ОП розповіли, які рішення Заходу можуть прискорити фінал війни

За словами Михайла Подоляка, тільки після того, як союзники підуть на описані ним кроки, можна буде говорити про справедливе закінчення війни.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про три проблеми, які не дають прискорити справедливий фінал російської агресії. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 16 серпня.

За його словами, потрібно ухвалити більше запеклих рішень, які допомогли б Україні перемогти у війні, яку розв'язала Російська Федерація.

Насамперед йшлося про обхід санкцій і виробництво ракет. Вирішити цю проблему можна дуже просто, як зазначив Михайло Подоляк: або офіційний статус для РФ терористичної держави, або ж жорсткі вторинні санкції проти приватних посередників.

Друга проблема стосується постачання озброєння від західних партнерів.

"Рішення: математичний аналіз розмірів оборонних систем Росії, складських і логістичних можливостей. Передача оптимальних обсягів далекобійних ракет, снарядів, систем розмінування, фронтових систем ПРО відповідно до потреб", — йдеться в повідомленні.

Також необхідна ізоляція для вищого керівництва Російської Федерації. Це різко зменшить можливості для дипломатичного маневру і стане своєрідним сигналом для нейтральних країн.

Рішення дуже просте — відмова від будь-яких прямих комунікацій, а також видача ордерів різних юрисдикцій на арешти за співучасть у військових злочинах.

Тільки після цього прискориться справедлива фіналізація війни, зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що в ОП назвали озброєння, яке зменшить бойові можливості РФ. За словами Михайла Подоляка, якщо західні партнери надішлють потрібні ракети Україні, це не тільки прискорить контрнаступ, а й збереже життя бійців ЗСУ.