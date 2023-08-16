"Після секретного завдання": у Зеленського показали "кота-розвідника" (фото)

Глава ОП Андрій Єрмак запустив опитування, в якому запропонував вгадати, як звуть "пухнастого розвідника" із Запорізької області.

На нараді президента України Володимира Зеленського з військовослужбовцями 10-го армійського корпусу в Запорізькій області був помічений кіт. Відповідне фото опубліковано на офіційному сайті глави держави 15 серпня.

"Кіт-розвідник після секретного завдання", — прокоментував знімок глава Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram.

На фото можна помітити, що тварина лягла посеред кімнати, що викликало посмішки у більшості присутніх.

Кіт опинився в центрі уваги Фото: Офіс президента

Андрій Єрмак також запустив опитування, в якому запропонував підписникам вгадати, як звуть "пухнастого розвідника". Як виявилося, кішку назвали Василісою.

Єрмак запропонував вгадати, як звуть кота

В Офісі президента зазначили, що в межах візиту до Запорізької області Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача корпусом, вручив захисникам державні нагороди, а також продовжили неформальне спілкування з військовими під час обіду.

"Насамперед дякую за вашу велику справу, велику роботу. Бережіть себе! Слава Україні", — сказав президент.

Нагадаємо, 2 липня український боєць Олександр Ляшуко повідомив, що його кіт на прізвисько Шайба знайшовся після трьох тижнів пошуків. За словами захисника, його улюбленець знайшов кішок і проводив із ними час на іншій позиції військових.

Раніше, 26 березня, знаменитий український кіт Степан повернувся в стару харківську квартиру на Салтівці. За словами господині, після повернення додому тварина стрибала від радості.