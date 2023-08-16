"Як мавпи з гранатами": ЗС РФ завезли на ЗАЕС важку техніку і влаштували стрілянину (відео)

За словами місцевих жителів, росіяни ведуть вогонь біля вибухонебезпечних об'єктів, нехтуючи нормами ядерної та радіаційної безпеки.

Російські окупаційні війська завезли на територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) важку техніку і проводять навчальні стрільби. Про це 15 серпня повідомили в Telegram-каналі "Проєкт РХБZ", який висвітлює діяльність російських радіаційно-хімічних підрозділів.

"Наші фахівці забезпечують безпеку Запорізької АЕС. Щодня вони проводять комплекс заходів з моніторингу РХБ обстановки на станції та прилеглій до неї території. При цьому наші бійці не забувають і про бойову підготовку, відпрацьовуючи всілякі ситуації з нападом ДРГ противника", — ідеться в повідомленні.

Як пише проукраїнський Telegram-канал "Енергодар", росіяни проводять стрільби біля потенційно небезпечних об'єктів ядерної енергетики.

"Окупанти тренуються безпосередньо на території найбільшого ядерного об'єкта Європи. Р*****и затягли на Запорізьку АЕС важку техніку та бігають станцією як мавпи з гранатами. У той час як один необережний рух на ЗАЕС може спровокувати небачені наслідки, загарбники влаштовують перестрілки біля вибухонебезпечних об'єктів, не дотримуючись ні правил пожежної, ні ядерної та радіаційної безпеки", — йдеться в повідомленні.

Путін наказав влаштувати теракт — у Запорізькій ОВА спростували чутки

Варто нагадати, що 16 серпня в Запорізькій обласній військовій адміністрації спростували інформацію, опубліковану в низці ЗМІ, щодо запланованого теракту на ЗАЕС.

Так, на основі даних, наданих анонімним Telegram-каналом "Генерал СЗР", кілька відомих українських ЗМІ поширили інформацію про нібито виданий наказ президента Російської Федерації Володимира Путіна. Згідно з цим повідомленням, передбачається, що Запорізьку атомну електростанцію має бути підірвано, одночасно з організацією теракту на Курській атомній електростанції в Росії. Чутки також пов'язуються зі спробою звинуватити Україну в цих передбачуваних подвійних терористичних актах.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що на ЗАЕС стався новий інцидент. Один з енергоблоків екстрено перевели в "холодний останов".