"Путін наказав підірвати ЗАЕС": в Запорізькій ОВА прокоментували поширену в ЗМІ інформацію

Кілька провідних українських медіа поширили інформацію про те, що є наказ керівництва РФ підірвати Запорізьку АЕС. В ОВА не підтверджують це.

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У Запорізькій військовій адміністрації спростовують інформацію, опубліковану в ЗМІ, щодо запланованого теракту на ЗАЕС. Про це йдеться в офіційній заяві голови ОВА Юрія Малашка 16 серпня.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності. Навіщо українські ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві — відкрите питання. Сподіваюсь, відповідь на нього дадуть уповноважені служби вже найближчим часом", — йдеться в повідомленні.

Він закликав українців довіряти повідомленням на офіційних ресурсах.

Так, сьогодні кілька провідних українських ЗМІ, спираючись на повідомлення в анонімному телеграм-каналі "Генерал СВР", поширили інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін видав наказ підірвати Запорізьку АЕС і паралельно влаштувати теракт на Курській АЕС в Росії. У подвійній терористичній атаці нібито планують звинуватити Україну.

Нагадаємо, що в українському підпіллі заявили 15 серпня, що ЗС РФ можуть планувати провокацію на Курській атомній електростанції. Вони розробили план евакуації населення в разі радіоактивного забруднення і планують евакуювати загалом від 21 до 57 тисяч осіб, що становить майже 5 відсотків усіх жителів Курської області.

Раніше повідомлялося, що 9 серпня в місті-супутнику Курської атомної електростанції Курчатові сталася потужна пожежа.