На ЗАЕС стався черговий інцидент: окупанти екстрено намагаються вирішити проблему

За інформацією "Енергоатому", пов'язана проблема з витоком води з першого контуру реактора в другий. У зв'язку з цим 4-й енергоблок почали переводити зі стану "холодний зупин".

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На Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під тимчасовим контролем Російської Федерації, стався новий інцидент. Один з енергоблоків екстрено переводять у "холодний зупин". Про це повідомила пресслужба "Енергоатому" 11 серпня.

За інформацією представників компанії, злочинні дії російських окупантів знову ставлять під загрозу існування станції. Після виведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у "гарячий" стан через порушення умов ліцензії та вимог, стався новий інцидент.

Пов'язаний він із витоком води з першого контуру реактора в другий.

"Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодний зупин", — йдеться в повідомленні.

У результаті викидів радіації в навколишнє середовище не зафіксовано, але терор з боку противника триває. За кілька днів вони збираються перевести 6-й енергоблок Запорізької АЕС у "гарячий зупин", а це чергове порушення.

"Некомпетентне нелегітимне "керівництво" ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", — заявив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що Запорізька АЕС була знеструмлена посеред ночі. Російські окупанти продовжують контролювати територію станції, що створює нові загрози для населення. Після раптового відключення живлення ЗАЕС довелося підключити на єдину доступну резервну лінію, що допомогло уникнути наслідків.