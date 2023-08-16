"Довіра з автоматами": боєць ЗСУ розповів, як проходять зустрічі із Зеленським на передовій (відео)

За словами українського захисника, раніше існувала практика, коли в солдатів відбирали зброю перед приїздом командирів або президента. Але зараз усе змінилося.

Боєць Збройних сил України Данило Яковлєв поділився, як проходять зустрічі з вищим військовим командуванням у зоні бойових дій і порівняв із тим, як це було раніше. Про це він 16 серпня розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, з 2014 року існувала практика, коли у бійців підрозділів, до яких їхали командири або президент, забирали зброю. У багатьох бійців це викликало неприємні емоції, вони почувалися приниженими.

"Для бійця це дуже неприємно, тому що одразу він розуміє, що йому не довіряють, що їде людина, яка взагалі не знає, до кого їде", — поділився Яковлєв.

Боєць зазначив, що зараз такої практики немає — командирів і навіть президента країни воїни зустрічають зі зброєю.

"А зараз я бачу, що на кожному нагородженні всюди бійці зі зброєю, не знімають магазини тощо. Це дуже круто, тому що це викликає повагу, насамперед до командирів "зверху". Адже ти розумієш, що вони тобі довіряють і це ох*****а практика", — додав Яковлєв.

За словами військового, така практика розуміє встановити взаєморозуміння між бійцями та командуванням.

"Раніше були тисячі інструктажів, забирали зброю, перевіряли кілька разів, здійснювали якесь приниження. А зараз я спілкуюся з людьми, до яких приїжджає президент і не тільки, що такого вже немає — є повна довіра і взаєморозуміння", — резюмував Яковлєв.

Нагадаємо, 15 серпня президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".