Наступ на Запоріжжі: Зеленський показав командний пункт "Маґури" (відео)

Керівник держави обговорив з військовими актуальні питання, важливі рішення щодо наступу, перебіг бойових дій, потреби захисників.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". Відповідне відео він опублікував у Telegram.

Він розповів, що підрозділу виконує завдання на Оріховському напрямку. Керівник держави обговорив з військовими актуальні питання, рішення, перебіг бойових дій, потреби захисників. З його слів, важливі аспекти тримають під контролем.

"Наші воїни забезпечують потрібний результат для нашої держави. Вдячний за службу, за вашу міцність", – заявив він.

Бригада "Маґура" у війні з Росією

Бійці бригади "Маґура" у липні показали, як зайняли позиції російських окупантів на Запоріжжі попри значне замінування території. Українським захисникам доводиться підбиратися до ворога суцільно замінованими територіями. Попри це, вони заходять на ворожі позиції і вибивають звідти росіян. Бійці говорять, що російські окупанти викопали справжні нори і зазначають, що окопується ворог успішно і професійно. "Маґурівці" вважають, що на другому рубежі ситуація буде ще складнішою.

На початку липня бригада "Маґура" за допомогою САУ Paladin знищила танк Т-90М "Прорив" на Запоріжжі. Вижив лише один член екіпажу — він намагався врятуватись і повзе трохи далі від бронемашини у напрямку дерев. Решта екіпажу, схоже, згоріла.

Майстер-сержант Маркус у червні показав перший трофейний танк. Бійці 47-ї бригади "Маґура", як зазначили аналітики, затрофеїли модернізований Т-72Б3. Окупанти втратили понад 500 таких машин.

Нагадаємо, 15 серпня оператори ССО знищили чотири одиниці техніки російських військ. Завдяки ефективній роботі операторів безпілотників вдалося зафіксувати військові бойові машини та автотехніку.