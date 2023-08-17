"Це не гороскоп": у ГУР оцінили ймовірність завершення війни в Україні (відео)

У відомстві аналізують інформацію та розробляють різні сценарії щодо ситуації в Україні в перспективі.

Україна й надалі звільнятиме свої території, тому конкретної дати щодо завершення війни не існує. Андрій Юсов, представник ГУР МО, в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив подробиці.

Він пояснив, що відбувається, а також чого варто очікувати в перспективі. Передовсім Андрій Юсов зауважив, що існують певні сценарії, які щоденно варто опрацьовувати.

"Є аналітика, є дані, і є сценарії. Уся інформація, безумовно, вивчається, і розробляються не прогнози, а різні сценарії", — зазначив він.

Представник відомства наголосив на тому, що "дуже хотів зараз сказати дату", але це неможливо, оскільки потрібно враховувати різні аспекти. За словами Юсова, йдеться не про "гороскоп чи карти таро". Він підкреслив, що йдеться про досить складне військове та геополітичне становище.

Він наголосив, що ці сценарії потребують щоденного уточнення. За його словами, Україна вистоїть, і варто робити все можливе, щоб це відбулося якнайшвидше. Представник ГУР підкреслив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна здобуде перемогу у війні, розв'язаній Росією.

"У нас немає інших варіантів, ніж перемогти", — додав Юсов.

Нагадаємо, 16 серпня Валерій Кондратюк, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, зазначив, що російські еліти тиснуть на владу в Кремлі, тому наступним президентом Росії може стати наступник Путіна Олексій Дюмін. На його думку, російський диктатор не висуватиме свою кандидатуру. Він вважає, що на такі настрої російської еліти щодо вибору кандидата може вплинути успішний контрнаступ Збройних сил України, який посилить тиск усередині Росії.