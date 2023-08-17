"Громадяни СРСР" готували теракт у РФ і намагалися підірвати станції "Ростелеком" (відео)

Чоловіки, як стверджують правоохоронці, хотіли перешкодити розсилці Міністерства оборони РФ через "Госуслуги" повісток на військову службу. Їх затримали під час отримання вибухівки.

У Красноярському краї затримали двох чоловіків, які планували підрив станцій зв'язку. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За даними ФСБ, чоловіки хотіли перешкодити розсилці Міноборони РФ через "Госуслуги" повісток про заклик на військову службу, тож вирішили підірвати базові станції зв'язку в закритому місті Зеленогірську.

"Встановлено, що двоє прихильників ідеології, забороненої в РФ міжрегіональної громадської організації "Громадяни СРСР", планували здійснити підрив базових станцій ПАТ "Ростелеком" та АТ "Транстелеком" у місті Зеленогірську", — повідомили в пресслужбі УФСБ Росії в Красноярському краї.

Зазначається, що диверсанти через третю особу хотіли придбати тротилові шашки, а також ініціюювальний вибуховий пристрій, що складається з конденсаторної підривної машинки КПМ-1 із електродетонаторами та бікфордовим шнуром. Їх затримали під час отримання вибухових речовин.

Чоловіків затримали та помістили до СІЗО.

Нагадаємо, що в окупованому Криму ФСБ Росії затримала чоловіка, який нібито збирався підірвати авто голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова. За даними спецслужби, 35-річного росіянина завербували співробітники СБУ.

Раніше повідомлялося, що в Росії затримали бабцю-диверсантку. Вони кинула коктейль Молотова в приміщенні "Сбербанку".