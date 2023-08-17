"Багато повітряних тривог": у ЗСУ пояснили, чому ворог частіше почав використовувати авіацію

У повітряному просторі спостерігається велика авіаційна активність. Наразі окупанти активно задіюють у небі літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50, Іл-22, безпілотники та винищувачі.

В Україні збільшилася кількість повітряних тривог через інтенсивність боїв на землі. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Вчора було власне багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов'язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що через це ворог підіймає авіацію, зокрема, штурмову та винищувачі, які постійно працюють у небі.

З його слів, нині спостерігається велика авіаційна активність у повітряному просторі, зокрема два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, два реактивні бомбардувальники Іл-22, 5-6 безпілотників та винищувачі.

Юрій Ігнат зазначив, що особливо велика активність спостерігалася на сході та Харківському напрямку. Там ворог застосовував різні типи ракет.

Нагадаємо, 17 серпня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про загрозу з моря. Зокрема, в акваторії перебувають дев'ять російських кораблів та катерів. Також до застосування готовий напівспоряджений фрегат "Адмірал Макаров", який нині перебуває в пункті базування.

15 серпня речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти продовжують атакувати мирні міста України практично з усього озброєння, яке в них є в наявності. Українська система протиповітряної оборони не може перехопити гіперзвукову ракету Х-22. Ця ракета є надзвуковою та летить близько чотирьох тисяч кілометрів на годину, тоді як на ціль вона заходить за балістичною траєкторією, що ускладнює можливість її знищення.

12 серпня Юрій Ігнат розповів, що українська ППО змогла знищити 13 аеробалістичних ракет "Кинджал" та понад 20 інших балістичних ворожих ракет, серед яких "Іскандери" та С-400.