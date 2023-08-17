"Ми працюємо": у Байдена пояснили, чому не стартувало навчання українських пілотів на F-16

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, Вашингтон підтримує постачання багатоцільових винищувачів до України, але у нього немає додаткової інформації щодо старту навчання.

Наразі США спільно з партнерами з європейських країн активно займаються ініціюванням процесу навчання українських пілотів на винищувачах F-16 з максимальною оперативністю. Про це на брифінгу сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Водночас він також зазначив, що наразі у нього немає додаткової інформації щодо навчання українських пілотів.

"Після Вільнюса (саміту НАТО — ред.) і саміту G7 президент (Джо Байден — ред.) узяв на себе тверде зобов'язання, що ми підтримуємо... постачання F-16 в Україну. А починати треба з навчання... ми активно працюємо з нашими європейськими союзниками і друзями над тим, щоб якнайшвидше розпочати цю підготовку", — зазначив Кірбі.

Раніше журналісти The Wall Street Journal повідомили, що Україні, ймовірно, доведеться почекати ще рік без винищувачів F-16. За даними видання, Київ зіткнувся з невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання українських льотчиків.

А 9 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що Київ може отримати винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року.