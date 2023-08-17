Гарантії безпеки Україні: Болгарія приєдналася до декларації G7

Влада Болгарії нагадала про те, що український народ робить значний внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету усіх європейських держав.

Уряд Болгарії ухвалив рішення щодо приєднання країни до відповідної декларації країн G7, а також надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні. Про це повідомляє BTA.

Влада Болгарії планує й надалі надати політичну і практичну підтримку Україні, "яка, протидіє російській агресії". Політики нагадали, що український народ робить значний внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету усіх європейських держав.

У МЗС Болгарії отримали доручення проінформувати стосовно ухваленого рішення. Болгарія має намір й надалі підтримувати нашу державу у боротьбі з російськими окупантами.

Гарантії безпеки для України: що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ цінує запропоновані західними лідерами гарантії безпеки для України, які передбачають військову допомогу до того моменту, коли наша країна вступить до НАТО. Він наголосив, що Україні пообіцяли вступ до НАТО ще 2008 року. Зі слів міністра, відтоді Альянс мало зробив для того, щоб ця обіцянка стала реальністю.

Нагадаємо, 11 серпня Україна почала двосторонні консультації з Великою Британією щодо відповідних гарантій безпеки. Зі слів керівника ОП Андрія Єрмака, до декларації "Великої сімки" про надання "гарантій безпеки" для України долучилися 13 країн. Головною метою України наразі є можливість отримати до кінця року перші двосторонні угоди з країнами, які готові надати "гарантії безпеки".

У липні президент США Джо Байден висловився стосовно гарантії безпеки для України. Він розповів, що у НАТО зараз немає одностайності щодо того, чи слід приймати Україну до своїх лав у розпал війни. Також планується реалізація "ізраїльської формули".