"Незабаром будуть хороші новини": у МЗС розповіли, коли очікуються поставки F-16 в Україну (відео)

За словами міністра Дмитра Кулеби, президент Володимир Зеленський постійно проводить наради і переговори щодо прискорення постачання винищувачів Києву.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після завершення спеціальних тренувань українських пілотів, Україна отримає винищувачі F-16. Про це заявив Кулеба в ефірі телеканалу "1+1".

"Як тільки завершаться тренування (будуть літаки -ред.). Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться і літаки разом з ними теж (прибудуть). Може не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес. Повірте, цього тижня у президента щодня наради і розмови про прискорення цього процесу. Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини", — зазначив він.

Лідер Міністерства закордонних справ підкреслив, що питання про постачання винищувачів F-16 тепер лише технічне, а не політичне.

Раніше журналісти The Wall Street Journal повідомили, що Україні, ймовірно, доведеться почекати ще рік без винищувачів F-16. За даними видання, Київ зіткнувся з невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання українських льотчиків.

А 9 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що Київ може отримати винищувачі F-16 у першому кварталі 2024 року.