Поки народ підтримує: Дмитро Кулеба заявив, що впевнений у звільненні територій України

Глава МЗС упевнений у перемозі ЗСУ і у відновленні територій країни в кордонах 1991 року, оскільки іншого шляху немає.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю AFP, що українські військові звільнять усю територію, окуповану російськими військами, незалежно від того, скільки часу це займе.

"Наша мета — перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій у межах 1991 року. І нам все одно, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом", — сказав глава МЗС України.

Кореспондент AFP пише, що ЗСУ розпочали свій контрнаступ у червні і у важких боях намагаються прорвати сильно укріплені російські позиції.

За словами Кулеби, Україна не відчуває тиску з боку своїх західних союзників, які надали допомогу Збройним силам, щоб домогтися більш швидких успіхів.

"Ми цього не відчуваємо", — сказав він AFP, зазначивши "участь голосів коментаторів та експертів у публічному просторі", які обговорюють темпи просування України на передовій на сході та півдні країни.

Дипломат жартома закликав критиків українського наступу "піти і вступити в іноземний легіон", щоб допомогти зусиллям України.

Міністр зазначив, що Україна, як і раніше, потребуватиме стабільного постачання західної зброї та боєприпасів доти, доки її збройні сили не розгромлять російські війська і не звільнять усю окуповану українську територію.

"Правда в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна — це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", — наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що Кулеба оцінив імовірність звільнення. За словами дипломата, посаду він залишить, якщо його попросить президент.

Окрім цього 12 серпня Дмитро Кулеба попередив українців про складну осінь. За словами міністра, Україна зробить усе в рамках міжнародного права та кримінального законодавства, щоб захистити свої інтереси.